Riquelme brindará una entrevista en Intrusos, el programa de Jorge Rial

Es una semana caliente en Boca. La campaña presidencial entra en su etapa final y los candidatos siguen sumando capítulos para una guerra sucia en la que todo vale. Hay chicanas, acusaciones, filtraciones. Pocas propuestas y muchas insinuaciones. Y este mediodía habrá más acción: Juan Román Riquelme, integrante de la lista opositora de Jorge Ameal, estará en Intrusos. Así lo confirmó Jorge Rial esta mañana.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨Hoy viene.

A hablar de TODO.

Hasta ahora contaron una historia.

Lo acusaron de venderse.

Falta una parte.

La que le tocó vivir a él.

A las 13.

En vivo.

En @Intrusos

🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/OvT9HWnTLA — JORGE RIAL (@rialjorge) December 4, 2019

La entrevista está anunciada para las 13, y sumará al cruce dialéctico que se produce desde el frente de Daniel Angelici y el de Ameal. El lunes, Angelici (su candidato es Christian Gribaudo) estuvo presente en los estudios de Fox Sports y le apuntó directamente al exjugador: «Yo le creí a Riquelme cuando pidió la unidad, pensé que había madurado pero no, siempre dividió. Dividió el vestuario como jugador y también dividió a la dirigencia». Y deslizó un pedido económico para poder sumarlo a sus filas: «Hace 3 meses me reuní con él para hablar de las elecciones, después seis veces más con el representante y el hermano de Román. Beraldi (José, también candidato a la presidencia) dijo en la carta que escribió que tuvo un pedido de Riquelme que para él no era aceptable; yo también tuve el mismo pedido».

(Fuente: La Nación)