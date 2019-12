Recuperó la libertad el conductor del micro en el que murieron dos nenas pero no podrá volver a manejar

Alberto Maldonado fue excarcelado luego de pasar casi una semana detenido por haber estado al volante cuando ocurrió el accidente en el que murieron dos nenas.

El chofer que manejaba el micro que volcó en la ruta 2 a la altura de Lezama fue excarcelado. En su indagatoria, Alberto Maldonado había asegurado que el viento desestabilizó el autobús, que escuchó una explosión y que el volante no respondía. En el accidente murieron dos nenas de un colegio de Benavídez.

Según las primeras pericias, Maldonado no pasó los 100 de máxima velocidad y los estudios toxicológicos dieron negativo. El conductor no había bebido alcohol ni había consumido drogas. El fiscal de la causa ordenó nuevas pericias mecánicas tras su declaración.

Pese a la orden, Maldonado seguirá comprometido en la causa. En tanto, lo inhabilitaron para manejar y no podrá salir del país. Además, deberá concurrir a una dependencia policial cada mes. Deberá cumplir estos tres requisitos para no regresar a prisión.

Según indicaron fuentes de la investigación a TN, el chofer pidió ampliar su declaración sobre las circunstancias que provocaron el accidente en el que viajaban 44 alumnos y 6 docentes de la Escuela primara 41 de Benavídez.

En el vuelco del vehículo murieron Mía Morán y Delfina del Bianco, las dos de once años. Además, resultaron heridos una decena de pasajeros. Varios niños debieron ser trasladados de urgencia a centros de salud, una de ellas, en grave estado.

El micro de alta distancia, con destino a San Clemente del Tuyú, volcó alrededor de las 6:30 de la mañana del jueves en el kilómetro 141 de Lezama. Los estudiantes celebraban su viaje de egresados de 6° grado.

Pericia clave

El fiscal del caso comentó que los estudios preliminares accidentológicos que se realizaron «no marcan ese desperfecto» del que habló Maldonado en su indagatoria. De todas maneras, dispuso una ampliación de las pericias mecánicas.

«El imputado manifestó que en un momento hubo un viento, que lo lleva hacia la mano izquierda de la calzada y pierde el dominio de la unidad, intenta esquivar la alcantarilla y eso da el vuelco, también menciona una explosión pero la relaciona con un neumático lo que va a ser materia de nuevas evaluaciones mecánicas«, informó el fiscal Jonatan Robert.

Además, el funcionario judicial aclaró que la declaración del chofer «se contradice con las pericias mecánicas» y que por eso se ampliarán esos estudios también sobre el volante del rodado.

Fuente: TN

DL