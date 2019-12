Cómo es y cuánto cuesta la cama inteligente con sistema anti ronquidos

Tiene comandos verbales, es resistente al agua y soporta hasta mil kilos. El curioso producto fue creado por un fabricante de celulares.

La empresa china Xiaomi presentó 8H Milan. Se trata de la primera cama inteligente con comandos verbales, su estructura es de fibra de vidrio, soporta mil kilos y tiene un sistema para que el descanso sea reparador.

Según publicó TN en su portal, si bien la empresa oriental se ha caracterizado por fabricar celulares de alta gama con cámaras de hasta 108 megapíxieles, ahora incursiona en los muebles para la habitación. Si bien no hay antecedentes de que esta rama le interesara a la industria de smartphones, ya han creado otros productos novedosos como cepillos de dientes, televisores, drones y scooters.

Como no podía ser de otra manera, no repararon en tecnología para generar el mayor confort. Por lo que no se trata de una simple litera, la cama inteligente permite ajustar su posición con el reconocimiento de voz.

Hay quienes la apodaron la cama del futuro, ya que cuenta con motores internos que permite reclinarla automáticamente con diferentes modos: lectura, TV, horizontal y una especial posición para evitar los ronquidos.

Como ya lo han hecho otras marcas, la 8H Milan se puede conectar con una aplicación al celular para poder controlar otros productos del hogar Xiaomi de manera remota. Según indicó la fábrica es soporta un gran peso y además es resistente al agua por lo que tomar bebidas en la cama ya no será un problema.

Desde la semana que viene estará disponible en el mercado a 290 dólares.

All #Indian #mattress#startups now have new competition to face as Xiaomi Smart Electric Bed is launched: https://t.co/Bw0p4weck5

— Aditya Jadhav, CFA (@AdityaJadhav_) December 3, 2019