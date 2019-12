“No se trata del producto o servicio que ofreces, sino  de la transformación que prometes”

Ya sea que tu Marca venda productos o servicios, el punto central, lo que hará que tu potencial cliente te elija es la transformación que prometes va a obtener luego de consumir ese “producto o servicio”.

Esto se debe a que las personas no compramos cosas, compramos y consumimos experiencias y momentos. Nos gusta sentirnos parte de algo

Para saber si tu Marca está ofreciendo una transformación real a tu cliente, debes hacerte estas preguntas: – ¿Al consumir mi producto o servicio, está mi cliente igual que antes? ¿Hubo algún cambio en su estado de ánimo? ¿Encontró una solución?

Ya sea que vendas objetos de decoración, alimentos, indumentaria, servicio de salud, servicios de asesoría, consultoría, tu Marca debe transformar a tu cliente, haciendo que se sienta o tenga la sensación que antes de consumir lo que le ofrecías no tenía. Es por ello que debemos tener muy claro que vendemos.

Les voy a dar un ejemplo sencillo que me encanta.

Si tengo una Marca de colchones, y en mi tienda ingresa una pareja joven, que busca un colchón… ¿Que le debo vender?

Primero, antes de vender, debemos ESCUCHAR al cliente, entender sus necesidades, conocer sus preferencias, su rutina, sus dolencias y/o carencias (esa información es fundamental para poder guiarlos). Una vez que entendamos lo que necesitan les ofrecemos eso que buscan… Ustedes me dirán, Rita ¿ahora sí les vendemos un colchón? No! ahora les damos a conocer cómo podemos transformar sus vidas, haciendo que tengan un mejor descanso por las noches, que puedan disfrutar de dormir relajados sin dolores de espalda, ¿Cómo? con ese colchón… pero no le vendes el colchón, le vendes todo lo anterior, que es lo que está necesitando en base a sus deseos, necesidades y posibilidades claro.

Entonces, si somos una tienda que vende colchones, en realidad no debemos enfocarnos en vender colchones, sino en ofrecer una mejor calidad de vida y descanso para la persona que vaya adquirir ese colchón.

Una vez que haya hecho la compra ¿La conexión con el cliente termina ahí? Para nada, ahí recién empieza. Cuando uno entiende que lo que está ofreciendo, no radica en el producto o servicio, sino en cómo puede transformar las vidas de las personas que lo consumen, es cuando realmente se empieza a comprometer el propósito de la Marca.

Si tenes una Marca profesional o empresarial, te invito a que te hagas estas preguntas

¿Estoy ofreciendo algo de valor a mis clientes?

¿Saben mis clientes lo que ofrezco o saben lo que vendo?

¿Estoy comunicando mi propósito y valor de Marca?

Si en algunos de estos casos dijiste que no, es muy importante que te plantees cuanto antes una estrategia alineada a los valores de tu Marca. Para ello debes definir tus objetivos, tu misión, visión, pero también tener en claro los plazos, presupuesto y acciones que harán que tomes las riendas de tu Marca y te destaques de la competencia, logrando conectar con tu cliente ideal.

Animate vos también a potenciar tu Marca, aportándole Valor y transformando de manera positiva la vida de tus clientes.

Rita Galmarini – Diseñadora Gráfica M.P. 144 | Consultora Digital

@ritagalmarini | @somos.publisi | www.publisi.com.ar