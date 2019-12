Mundo Inmobiliario: ¿cuál es el mejor momento para firmar un contrato de arrendamiento antes o después de la Ley de Alquileres?

En esta edición, la empresaria posadeña, María Bower, propietaria de la inmobiliaria que lleva el mismo nombre, brindó alcances sobre esta normativa y negó que la actual ley que rige en los contratos sea perjudicial para los inquilinos.

Tras la media sanción a la Ley de Alquileres, los usuarios buscan el mejor momento para iniciar un contrato de alquiler. Algunos han decidido no asumir contratos hasta la aprobación de la norma.

No obstante, Maria Bower, titular de la empresa del mismo nombre, aseguró que no debe existir temor en modificaciones a los acuerdos preexistentes porque la ley no es retroactiva y mucho de lo que se pretende aprobar, en Misiones ya se aplica.

“La ley está en la Comisión de Legislación del Senado, luego debe ser aprobado para que pueda promulgarse, después debe reglamentarse. Por lo tanto, todavía tenemos un poco de tiempo para que entre en vigencia”, precisó.



Explicó que como la ley no es retroactiva, los contratos que se firmen antes de su entrada en vigencia seguirán rigiéndose por la legislación anterior, “los que estén interesados en firmar contratos de locación háganlo ya y con total y absoluta confianza porque los contratos que se firmen serán con la ley anterior”.

Bower descartó que la actual ley que rige a los contratos de alquiler sea perjudicial para los inquilinos e indicó que “la nueva legislación toca puntos que están más relacionados al mercado inmobiliario de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no todos se aplican a las necesidades y costumbres del consumidor misionero”.

Por ello, la propietaria de Maria Bower Propiedades invitó a los lectores a acercarse a su inmobiliaria ubicada en Entre Ríos 1802, Posadas o se comuniquen al whatsapp: 3764 136830 para elegir la vivienda soñada.

SPM