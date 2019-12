Misiones tiene innovadoras oportunidades de crecimiento a partir de los bienes y servicios ambientales para un desarrollo sustentable

La especialista en Genética y Gestión Ambiental, Anahí Fleck (*), nació en Córdoba y hace 20 años vive en Posadas. Este jueves 5 de diciembre disertará sobre la temática de «Biodiversidad Eficiente» en un evento sobre Ciudades Sostenibles, a realizarse en el Hotel Urbano de la ciudad capital, organizado por el Instituto Tomás de Rocamora. Licenciatura en Genética y con una Maestría de Gestión Ambiental, la consultora ambiental adelantó en Misiones Online los ejes de su conferencia basada en los bienes y servicios ambientales para un Desarrollo Sustentable.

La jornada de conferencias iniciarán este jueves, a partir de las 17 horas. Del staff de disertantes invitados estarán Luis Casteilla, Fernando Meza, Mariano Rueda, Nadia Labandera y Luis Sosa y Guadalupe Guerrero, junto a la Lic. Anahí Fleck. Los especialistas compartirán los nuevos paradigmas de planificación estratégica de ciudades inteligentes, innovaciones en turismo, legislaciones, desafíos locales y regionales sobre sustentabilidad. La asistencia es libre y gratuita, con inscripción previa por cupos limitados.

De qué se trata la «biodiversidad eficiente»

Desde el principio de los tiempos, y desde hace unos 2,5 millones de años con la aparición del género Homo, la especie humana depende de la naturaleza para su supervivencia, de alguna manera adaptándose uno al otro, co-evolucionando juntos, adaptando cultivos, domesticando especies, encausando arroyos, aprovechando vertientes. Todo esto, durante muchos años, bajo una armonía que suponía un uso adecuado de los componentes de la misma, sin afectar la tasa de renovación natural que posee cada especie, cada población y cada comunidad. Así mismo también, los diferentes ambientes del planeta poco a poco fueron ocupados, llegando a los confines del mismo.

Sin embargo, junto con la tasa de natalidad también fueron aumentando la demanda de recursos necesarios para vivir, habitar…y ese habitar significó cambios sobre “el” medio y “de” ambientes, netamente naturales. Se modificaron a otros denominados rurales, de los rurales el cambio fue rotundo al derivar en ciudades, de pronto el sistema de interacción de la especie humana y la naturaleza fue significativamente modificado; o aquellas personas que vivían inmersas en la naturaleza ya ni el suelo natural tocan, pasando meses y meses sin contemplar un ave o regar una planta.

Actividades que hacían del hombre un hábito cotidiano y definitorio para su supervivencia derivo en prácticas agrícolas que llevan a cabo una minoría de la población. O lo que es peor aún, en la actualidad se llaman también practicas terapéuticas, para aficionados, filántropos o naturalistas. Es decir, observar aves, salir a respirar aire puro, alimentarnos con productos orgánicos, tener una huerta, sembrar, cultivar y plantar un árbol frutal.

A esto sumamos las condiciones sociales que imponen los ritmos urbanos, proponiendo las ciudades puntos de encuentro e intercambio cultural por excelencia, también relegan a un gran número de la población a la marginalidad y la pobreza.

Procesos como la gentrificación hacen de las sociedades y los lugares que habitan espacios de alto deterioro social y ambiental, propiciando esto la pérdida de los recursos ambientales que provocan justamente pérdida y deterioro de la situación no solo de los grupos marginales, sino también de la sociedad toda que cohabita en esos lugares tan deseados por gestionar, administrar, conquistar y desarrollar: las ciudades.

¿Es inteligente vivir en ciudades?

Apoyados en estas nociones prístinas del hombre inmerso en la naturaleza es que el mismo vuelve de a poco a prácticas tan necesarias como placenteras, hoy en día hablamos de calidad de vida, definida por acciones concretas que enriquecen diariamente nuestras experiencias como miembros de grupos humanos diferentes.

Hemos llegado a propuestas tan innovadoras como paradigmáticas, las ciudades inteligentes, ahora la pregunta socava, calla y también responde: ¿es inteligente vivir en ciudades?

Supongamos que vivimos en Posadas, capital de una de las provincias más biodiversas del país, imaginemos que nos levantamos una mañana cualquiera, tomamos un café con tostadas o un mate con miel, panes, galletitas, dulces, ¿frutas nativas, algún araticú, pitangas?.

Utilizamos energías renovables o gastamos las reservas de gas, petróleo… nos disponemos a trabajar vistiéndonos con prendas de confección y origen chino, nacional, alguna prenda fina de Ao po’i, salimos… ¿caminando llegamos al trabajo? O tenemos que invertir en combustible para el traslado de 10, 20 Km…

Podemos seguir la lista, a lo largo del día cuánto de lo nombrado conocemos, ¿cuánto de lo que mencionamos desde la biodiversidad que tenemos, realmente hacemos?. Cuántas veces a lo largo de la jornada miramos nuestros arroyos y pensamos en los residuos dispersos de esa bolsa que sacamos anoche y que un perro rompió. Cuántas veces miramos a tras luz el agua que tomamos y reflexionamos sobre su origen, su necesidad y su escasez.

La naturaleza esta siempre en plena tarea, si damos oportunidad, no tardará en expresarse brindando lo que sabe hacer, dicho de otro modo, se denominan Servicios Ambientales a los bienes y servicios que brinda la naturaleza cuando ésta puede llevar a cabo sus acciones metabólicas, fisiológicas y ecológicas, los mismos resultan en parte integral de la trama de la vida, de la cual la vida misma se sustenta y depende para su supervivencia.

Servicios ambientales

Muchas de estas actividades, producto de la acción y de los ciclos naturales, son desconocidas por los que eligen vivir en las ciudades.

Tal vez aquellos grupos sociales que habitan áreas rurales o naturales, al estar en contacto, visualizan, intuyen o trabajan con varias parte del cuadro expuesto mas arriba.

Lo cierto es que todos dependemos de esas acciones para sostener nuestras vidas. Es más, si queremos aumentar nuestra calidad de vida, basta mirar la última columna y responder con la verdad si ejecutamos algunas de esas tareas…puntualmente el cuadro de inspiración es el que a mi me llama más la atención y es que son numerosos los ejemplos donde la especie humana adopta soluciones a problemáticas cotidianas imitando a alguna especie de la flora o la fauna, que de manera eficiente ,lleva adelante su existencia.

¿Y qué significa de manera eficiente? Simplemente haciendo uso de la materia y la energía de manera tal que nada se pierda y todo se transforme en energía útil para el trabajo. Basta con mirar los avances del sistema de los paneles solares que concentra los rayos de luz el doble de los originales basados en el sistema que posee una mariposa de alas negras de la india (Pachliopta aristolochiae), o pensar en los principios de la serie de trenes de alta velocidad inspirandos en el pico de martín pescador, ya que su largo y agudo pico le permite volar al ras del agua sin perder energía.

Si consideramos estas cuestiones referentes a los ciclos biológicos donde los desperdicios o residuos no existen, podriamos suponer que aún nos quedan cosas por aprender, y que los mecanismos lineales no son tan eficientes como aquellos circulares donde un paso da lugar a otro, en armonía y equilibradamente.

Llegado a esta parte, es posible dar cuenta que la eficiencia energética que posee la naturaleza es propio de los 3,500 millones de años que lleva ensayando tras pueba y error los mecanismos que modelan los ciclos biológicos y geológicos.

Procesos sociales

Ahora bien, hay procesos sociales que cobran tanta importancia como los ciclos nombrados arriba, esos procesos sociales sometidos a constante transformación requieren tambien atención, sobre todo en las bases que soportan dichos cambios que tambien se transpoforman, así que no son solo las sociedades, sino que mas bien, el paisaje completo.

Y es que la educación, la conscientización y la sensibilización acerca de cómo funcionan los procesos naturales no forman parte en profundidad de los conocimientos comunes, pero si es común el uso y mal hecho de los componentes de dichos procesos.

El uso indebido del agua, el suelo y el aire, uso y abuso de la flora y la fauna. Desconocimiento de que, por ejemplo, avistar aves, mediante una caminata puede generar lo que el cuerpo requiere como actividad física e intelectual, entrenando a la vez el cuerpo y la mente y porque no, el alma.

Esta es una partida triple, donde la biodiversidad, los servicios ambientales y la sociedad como responsable de la gestión adecuada y equitativa no deben competir, sino que más bien cooperar, deben aunar esfuerzos y constituír un solo equipo, sobre todo, dentro del escenario urbano, uno de los ambientes que más lo necesita, cómo lograrlo?

¿Qué se les ocurre? ¿Es posible? O a caso el paradigma de ciudades inteligentes recae en una pregunta tan absurda como real ¿es inteligente aquel que elige vivir en las ciudades?.

Muchos ya lo sabemos, el intelecto individual y colectivo lo intuye y percibe hace tiempo, se trata de gestión, adopción y sostenimiento continuado de políticas ambientales y sociales que acompañen al desarrollo sustentable acorde a las necesidades locales, sin perder de vista las realidades globales. Para ello, numerosos ejemplos posee el Estado como referente de políticas ambientales diseñadas y ejecutadas, para ellos solo hechar un vistaso al digesto municipal y también al provincial.

Es allí donde se reafirman y apuntalan los derechos de cuarta generación, es allí donde el camino se vuelve a dividir, entre aquellos que incorporan la responsabilidad colectiva y los que no. Así mismo, no todo pasa por la legislación sino tambien, basta observar numerosos ciudadanos filántropos y aficionados que incorporan a sus hábitos cotidianos no contaminar, separar y reducir sus residuos, guardar el papel y la botella hasta encontrar un cesto de residuos, repensar sus comprar y llevar solo lo necesario, reestructurar sus economías e invertir en lo local…la lista es larga, seguro ya se acordaron qué hacer por el planeta, la ciudad, nuestra casa y nuestra familia.

Adelante, que como dijo Serrat, “Todo esta listo, el agua, el sol y el barro,pero si falta usted no habrá milagro”.

(*)Por Anahí Fleck

PE