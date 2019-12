Jorge Brignole sostuvo que para él la gestión pública es un servicio a la comunidad

El presidente del directorio del Mercado Central de Misiones (MC), Jorge Brignole, dijo que por la cercanía de las fiestas de fin de año hay buenas ofertas en el Mercado Central y que mucha gente ya está comprando para hacer stock, además se refirió al funcionamiento del Mercado, al Mercado Solidario que comercializa ventas minoristas y negó rotundamente la posibilidad de volver a la Municipalidad de Posadas con algún cargo, como circulo en algunos medios la semana pasada.

Jorge Brignole – Radio Municipal

“Buenas ventas y ofertas, mucha gente ya está comprando para hacer un stock porque para esa fecha todo falta, nada alcanza, por suerte los precios se mantuvieron más allá del impacto del combustible y otras variantes que inciden en los costos, también los productos de temporada están a precios accesibles”, explico Brignole en una extensa entrevista con Radio Municipal, recordando que el Mercado Central vende productos altamente perecederos y “quienes venden esos productos no pueden especular porque si no se echa a perder” y destacó que “esa es nuestra ventaja en la venta porque siempre el operador va a vender más barato antes que perder la mercadería”.

Mencionó como ejemplo que una carga de tomate que no se vende en dos o tres días ya se tira la mitad y esta situación se agrava con el calor y recordó los horarios del MC, los lunes y viernes se abre a las 3 de la mañana y se cierra a las 10, mientras que los días martes miércoles, jueves y sábado de 5 a 10 de la mañana.

Sobre la venta mayorista detalló que es por bulto cerrado ya sea cajones o bolsas y dio algunos precios como el tomate perita en cajas de 20 kilos que cuesta 600 pesos la caja o el tomate platense también en caja de 20 kilos y cuesta 550 pesos, continuando con una larga lista de productos que detalló empaque y precios.

También se refirió Brignole al Mercado Solidario que funciona enfrente al MC en la colectora de la Ruta 12 “ahí hay precios de venta minorista y atiende martes miércoles y jueves de 8 a 12 y se trabajará hasta el jueves 19 de diciembre para después cerrar hasta enero de 2010, por falta de infraestructura para conservar la mercadería”.

Al abordar el tema político, el ex intendente de Posadas, sostuvo que todo lo que hoy se escucha sobre cargos tanto en el Ejecutivo nacional, provincial o municipal son versiones, especulaciones y que no habrá nada concreto hasta que los titulares de ésas áreas confirmen como integrarán sus respectivos gabinetes.

Descartó totalmente la posibilidad de un cargo municipal, “no quiero ir al municipio porque es muy estresante fui intendente y no me interesa ir con otro cargo porque vivo de mi actividad privada y la gestión pública es un servicio que hago a la comunidad, no tengo necesidad de vivir del Estado, tengo mi actividad, pero sí soy un cuadro político con experiencia de gestión y no voy a dejar de colaborar con la Renovación en el lugar que se decida, pero el municipio de Posadas, no es conveniente ni para el municipio ni para mí”.

Explicó, de alguna manera, porque no quiere volver a la Municipalidad ya que dijo que personalmente se pone límites y volvió a referirse a su gestión al frente del Mercado Central logrando en estos años corregir muchos de los problemas que se vivían día a día con protestas y cierre del ingreso por las mismas.

Destacó que “es muy difícil manejar el MC porque es un lugar que la sociedad no entiende, muchos creen que yo vendo la papa y la cebolla, nosotros, el directorio, somos administradores de un predio y los que comercializan son los operadores que son agentes privados, empresarios. Se trabaja de madrugada lo que hace muy difícil el manejo, es muy difícil la administración por los componentes que hay, empresarios por un lado y changarines con prontuarios por el otro, pero logramos corregir ciertas situaciones con mucho dialogo”.

EP/E.J.