El intendente de Jardín América reiteró: “El municipio no tiene nada que ver con las recaudaciones de radares”

Lo dijo en el marco de una malversación de hechos que ocurrieron la semana pasada cuando detuvo el accionar de un radar móvil que se encontraba funcionando sobre la Ruta 12 con fines recaudatorios. Los vecinos al ver la situación creyeron que el móvil trabajaba para el municipio. Esta mañana el intendente de la comuna lo desmintió.

Oscar Kornoski. Radio República

Ante las acusaciones que el municipio recibió semanas atrás sobre la presunta recaudación de fondos a través de fotomultas, el intendente de Jardín América, Oscar Kornoski manifestó: “Los municipios no tenemos nada que ver con la parte recaudatoria de los radares. Como no tenemos contrapartida y no somos contestatarios, nunca dijimos nada, pero en este caso me toca a mi de cerca. Se hablaba de que yo me acerqué a los móviles para hacer la recaudación «correspondiente» cuando en realidad fue todo lo contrario”.

Sostuvo el intendente local recordando el caso de un radar móvil que se encontraba funcionando la semana pasada sobre la ruta que atraviesa la localidad de Jardín América. “Yo fui a buscar el radar por los reclamos que hubo e hicieron una mala interpretación del momento”.

Hasta el día de hoy, desde el municipio desconocen la procedencia del radar móvil y es materia de investigación.

AVD