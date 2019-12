Las 10 frases más importantes de Cristina en su declaración ante la Justicia

La vicepresidenta electa y ex mandataria cuestionó a los integrantes del TOF 2, que no permitieron que se transmita la audiencia. Rechazó los cargos en su contra y aseguró que el gobierno de Mauricio Macri “decidía quién iba preso, quién no iba preso, qué empresario había que apretar para sacarle la empresa”.

1- “No sé cómo tuve tiempo de gobernar este país si fui jefa de cuatro asociaciones ilícitas”.

2- “ Este tribunal seguramente tiene la condena escrita. No me interesa. A mí me absolvió la historia”.

3- “Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó el país. Había que traer de vuelta al FMI y para traer el Fondo había que convencer que el que los desendeudó era un chorro y vino a saquear el país”.

4- “No soy amiga de Lázaro Báez y nunca lo fui”.

5- “El hecho de que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito. Si no, cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente que se quedó con las empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los argentinos”.

6- “El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el Presidente o Presidenta de la Nación. Si es así, van a tener que citar al Presidente de la República, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008”.

7- “Siempre pasan estas cosas en la Argentina contra los peronistas. En el pasado y en estos cuatro años. Ahora, si no sos peronista pero sos multimillonario se presume honesto”

8- “Nunca vi que le allanaran la casa a De la Rúa o Sturzenegger para ver qué había pasado con el megacanje. Siempre le digo a Florencia: ‘Imagínate si Perón y Evita hubieran tenido hijos”. Es el único consuelo que puedo darle después de todo lo que le han hecho”.

9- Denunció la que sufrieron sus hijos tan sólo por “cometer el delito terrible de ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner”.

10- “ El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde decidía todo. Hasta decidía quién iba preso, quién no iba preso, qué empresario había que apretar para sacarle la empresa. Todo este plan fue ideado para una feroz e inédita persecución”.

Fuente: Página 12

DL