Jorge Paéz, diputado del PAyS que asume en diciembre, abogó por trabajar en pos del autoabastecimiento alimentario provincial

Referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Jorge Páez asumirá el próximo 10 de diciembre como diputado provincial e integrará el bloque del Partido Agrario y Social (PAyS), en reemplazo de Carlos Goering, quien renunció a su banca al resultar electo como intendente de Colonia Aurora. En diálogo con Radio Libertad, Paéz dijo sentirse halagado, pero con una gran responsabilidad respecto a los movimientos sociales a quienes representa y se comprometió a trabajar legislativamente en lograr el autoabastecimiento alimentario y el trabajo que lleva adelante el ministerio de Agricultura Familiar.

Jorge Páez – Radio Libertad

Dijo tener muchas expectativas, “creemos que hay mucho más por hacer desde nuestra fuerza y el trabajo legislativo, también acercando la voz de los distintos sectores si bien provengo del trabajo de las organizaciones rurales en torno a la producción de alimentos y la vida en el campo, hay muchísimas necesidades sociales, hay muchos derechos vulnerados y esperamos poder desde el norte de la provincia acercar en forma de propuestas en la Legislatura y en el trabajo cotidiano de gestión de acompañamiento, de visibilización de problemáticas, deberemos estar al pie del cañón en estos dos años que me van a tocar de labor parlamentaria, así que por una parte contento, pero con un gran sentido de responsabilidad”.

Respecto a las acciones que se viene desarrollando con la emergencia alimentaria y la agricultura familiar, sostuvo que desde su lugar y con compañeros vinieron acompañando la gestión que impulso el Frente Pays “en la persona de Martín Sereno para llegar a esta ley que está empezando a implementarse, que nos parecía urgente, importante y estuvimos desarrollando las tareas en torno al foro por un Programa Agrario Soberano y Popular como le llaman las organizaciones”.

Agregó que espera seguir acompañando esas voces de la gente organizada de los distintos sectores, “tanto en la problemática social, alimentaria urgente como también en el modelo productivo de la inclusión del trabajo en el campo, en los conflictos en torno al uso y distribución de la tierra, son problemáticas que son estructurales en nuestra sociedad, que se han visto agravadas por el manejo de este Gobierno nacional que se va, en estos últimos cuatro años, que dejan un montón de heridos”.

Consideró además que hay mucho que hacer para construir en favor de un modelo de sociedad, de país, con soberanía alimentaria. “Nuestra provincia tiene las condiciones naturales para poder hacer un sinfín de producciones y sin embargo todavía hoy estamos muy poco desarrollados. Esperamos que el Gobierno provincial que asume el 10 de diciembre coincida en las políticas, entonces podremos lograr grandes avances”.

No tuvo dudas al afirmar que hay que lograr el autoabastecimiento alimentario, con precios justos y razonables para el consumidor, “más en una provincia que no necesita estar pagando fletes de alimentos de mil o mil quinientos kilómetros por alimentos que podemos producirlos acá, seriamente, con programas, con acompañamiento legislativo en los casos que sea necesario para acompañar este desarrollo que tiene que ir desde adentro, no necesariamente tiene que venir empresas de otra parte a invertir, sino que creemos que si el Estado acompaña y los productores se organizan, vamos a estar generando trabajo y crecimiento de la economía local”.

También destacó la presencia de la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira en la presentación de las conclusiones elaboradas por el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberanos y Popular que se realizó la semana pasada en la Legislatura provincial, “nos pareció un gesto muy importante”, rescatando la postura de la ministra quien y dijo que reconoció que hay que trabajar mucho y con al gabinete provincial”.

EP/E.J.