Jorge Gutiérrez: “´Atrévete´ tiene que ver con dar un paso más allá del que creemos que podemos dar”

El especialista en Comunicación y Oratoria se encuentra en Posadas para desarrollar la conferencia denominada “Atrévete”, junto a su referente en Argentina María Aguirre. El encuentro será este martes 3 de diciembre en el Teatro Lírico del Parque de Convenciones, con entrada libre, gratuita, sin inscripción previa y con resolución de no computo de inasistencia por el CGE para los docentes.

“Muchas veces los seres humanos sufrimos bloqueos, y los creamos nosotros mismos. Son bloqueos creados por el lenguaje y la comunicación. Saber comunicar tiene que ver con el autodiálogo, con cómo nos llevamos con nosotros mismos, es eso lo que debemos fortalecer para mejorar la comunicación y las relaciones en nuestro entorno familiar y triunfar profesionalmente”, fueron las palabras de Jorge Gutiérrez en conferencia de prensa.

El objetivo de la conferencia será enseñar a los asistentes técnicas y herramientas de comunicación en todos los ámbitos donde se desenvuelvan: comercio, educación, política, por dar algunos ejemplos.

“Estando en Europa, Colombia, Chile, Perú y me he dado cuenta de que la comunicación evoluciona de una manera increíble. Por esto, nosotros debemos humanizarnos mucho más en cuanto a nuestro mensaje. Ya no creemos en el título profesional, sino en quién nos habla con la verdad y con emoción”, expresó Jorge Gutiérrez en diálogo con la prensa.

“Para eso sirve evolucionar la comunicación, para descubrir en mí el talento que tengo y también destacar en el otro qué tiene para darme, para unirnos. Atrévete tiene que ver con dar un paso más allá del que creemos que podemos dar”, detalló.

Desde la organización de la conferencia y en referencia a la selección del disertante, el presidente de Marandú Comunicaciones, Marcelo Rodríguez, aseguró : “Desde Marandú siempre estamos colaborando con diferentes áreas, no solamente con lo que tiene que ver exclusivamente con la tecnología, que es nuestro fuerte. Estamos colaborando a la educación, cuestiones de desarrollo social, siempre inmersos en la sociedad. Creemos que brindar herramientas para mejorar la comunicación es importante, por eso somos parte de la sociedad y queremos colaborar desde Marandú”.

Esta es la tercera vez que Jorge Gutiérrez visita la tierra colorada; anteriormente fue convocado por la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones (2017) y la Universidad Nacional de Misiones (2018). En esta oportunidad la Empresa de Telecomunicaciones lo invita y a su vez despliega todo lo necesario para que los asistentes vivan una experiencia única e irrepetible, junto al expositor internacional.

Acerca de Jorge Gutiérrez

Es el primer sudamericano en realizar una Charla TEDx de comunicación no verbal y es actualmente el primer chileno conferencista internacional en temas de oratoria, realizando más de 100 presentaciones masivas para organizaciones de: España, Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, El Salvador y Cuba.

Ha fundado la Escuela Chilena de Oratoria (ECO), el Club de Comunicadores Latinoamérica y la Red de Conferencistas de la Comunicación, instituciones que han beneficiado a miles de personas desde el año 2016. Además, se ha desempeñado como docente universitario de pregrado y postgrado, panelista de televisión y columnista para medios de comunicación escritos en temas de oratoria.

Es Licenciado en Comunicación Social y Periodista de la Universidad del Desarrollo (Chile) y Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa de la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos.

AVD