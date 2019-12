Estados Unidos restablece los aranceles para la importación de acero y aluminio de Argentina y Brasil

Es por la devaluación de sus monedas. Donald Trump cree que la pérdida de valor del real y el peso “no es buena para nuestros agricultores”.

Las exportaciones de acero y aluminio desde Brasil y la Argentina hacia los Estados Unidos volverán a ser gravadas con tarifas. Así lo anunció Donald Trump este lunes, en dos mensajes escritos en la red social Twitter.

Allí argumentó que las devaluaciones del real brasileño y el peso argentino afecta los intereses de los agricultores norteamericanos.

Según escribió, Brasil y Argentina han estado devaluando “masivamente” sus monedas, por lo que tomó la medida con “inmediata” entrada en vigor.

Además, instó a la Reserva Federal a actuar para que las economías de otros países “ya no se aprovechen del dólar fuerte”, ya que “esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa”.

En marzo de 2018, el gobierno de Trump había sacudido el tablero comercial cuando anunció los aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio, en lo que era el inicio de un enfrentamiento arancelario con China. Sin embargo, la Casa Blanca anunció dos semanas después una exención para Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur y la Unión Europea.

…..Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen – Fed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019