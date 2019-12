El Juez caratuló la causa del asesinato de Antonella Bernhardt por «homicidio simple»

A ocho meses del asesinato de la joven obereña Antonella Rocío Bernhardt (27), en un inquilinato de la zona de El Brete de Posadas, la causa tomó un nuevo impulso a partir de la imputación al acusado Cristian Daniel Vargas (30) que efectuó el juez de Instrucción 3, Fernando Verón, por «homicidio simple».

El magistrado dictó la prisión preventiva al detenido y caratuló la causa bajo esa tipificación de delito, entendiendo que no fue «femicidio» y que las motivaciones que llevaron a Cristian Vargas a asesinar a la joven están ligadas a lazos comerciales entre ambos; por una cuestión de dinero de por medio.

Tras su declaración ante el magistrado y por las pruebas recolectadas, no caben dudas de que el detenido fue quién mató a Antonella. No obstante ello, el Juez Verón entendió que no fue probada una relación entre el asesino y la víctima y que el crimen «no fue homicidio agravado por el vínculo».

A «prima facie», el crimen se habría producido por una discusión relacionada con dinero según serían uno de los considerandos que utilizó el Juez Verón al calificar la imputación del acusado.

Atento a ello, la querella de la causa anunció que «recurrirá» la carátula de acusación, por entender que en el asesinato de Antonella «hubo intento de abuso y violencia de género», lo cual sería un agravante.

La abogada querellante, Roxana Rivas afirmó en declaraciones a Misiones Online, que luego de tomar conocimiento de los fundamentos del Juez al caratular la causa, «esta semana se decidirá recurrir» esta determinación.

Cabe recordar que la joven obereña fue degollada en su departamento de la zona de la Bahía El Brete de Posadas el pasado 4 de abril, tras una discusión que mantuvo con Cristian Daniel Vargas.

JAS