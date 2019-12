El elenco de “Casados con Hijos” recordó a Fatiga

Fatiga, el perro de la comedia “Casados con Hijos”, falleció hace unos años, pero su recuerdo se mantiene tan vivo que incluso hablaron sobre él en el programa de Susana Giménez.

“Casados con hijos” volverá en 2020, pero en esta oportunidad estará en el teatro. Durante el primer día de venta de las funciones que serán a mediados del año próximo se agotaron las primeras 6 fechas y el elenco del éxito televisivo estuvo promoviendo su regreso en el living de Susana Giménez.

Guillermo Francella, Flor Peña, Marcelo De Bellis y Darío y Luisana Lopilato (quien apareció en una pantalla gigante desde Canadá), adelantaron detalles de la versión teatral.

La familia Argento, junto con Dardo, recordó con Susana Giménez distintas anécdotas de las épocas de grabación. La conductora preguntó: “¿Es verdad que habían firmado todos para la segunda temporada y habían firmado todos menos Fatiga?“.

“Había pedido un aumento, me llamó el productor y me dijo ‘arreglaron todos pero Fatiga no, está peleando el salario, él es parte de la familia, y tuvimos que hablar’”, recordó Francella. El actor entonces comenzó a recordar junto con sus compañeros de elengo y aseguró: “Se quedaba ocho horas mirando la televisión. Del otro lado había uno con una salchicha, le podías tirar un tiro que lo único que quería era la salchicha, ese era el recurso“.

La perra que se llamó «Violeta» fuera de los sets de grabación, pero que fue conocida por todo el país como Fatiga en la popular serie cómica «Casados con Hijos» falleció en 2007.

Florencia Peña comenzó a reírse porque, según indicó, no recordaba la situación de “la salchicha“. En ese momento realizó un reclamo para que Fatiga quede en la memoria: “Cuando murió fue tapa de Paparazzi. Tiene que aparecer en las placas del Martín Fierro”.

“Fatiga fue muy famoso, casi como Jazmín”, aseguró Susana, recordando a su perrito. De Bellis demostró en ese momento que tiene una gran memoria y aseguró: “Recuerdo que un 29 de abril me invitaste a un programa. En el camarín decía ‘Jazmín’. Abro y estaba tu perrito solito, con un catering para 500 personas. Me impactó la imagen”.

Fuente: Radio Mitre