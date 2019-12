Cristina Kirchner declarará este lunes por primera vez en un juicio oral

Ocurrirá ocho días antes de asumir como vicepresidenta.

Pocos días antes de asumir como vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner será indagada este lunes por primera vez en su vida en el marco de un juicio oral en su contra. Será por la causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz, que la tiene a ella y al empresario Lázaro Báez como principales acusados.

Como adelantó la propia ex mandataria nacional, la idea que va a plantear su defensa ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Número 2, a cargo del proceso, es que la denuncia en cuestión es parte de un Lawfare contra su persona, plagado de “mentiras, difamaciones y descalificaciones” que fueron «planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo”.

“Desde las denuncias de diputados y dirigentes opositores, pasando por la filtración anticipada de las resoluciones de Julián Ercolini -el juez mutante de instrucción-hasta la lectura en vivo y en directo del escrito del fiscal, plagado de descalificaciones impropias para esta clase de presentaciones, autorizada por el TOF 2″, señaló la actual senadora a través de su cuenta de Twitter.

Fuentes cercanas a la ex jefa de Estado confirmaron a Infobae que Cristina Kirchner va a decir algunas palabras durante la audiencia, seguramente de alto contenido político. “Tiene una lista de temas para desarrollar”, explicaron allegados al abogado Carlos Beraldi, que la va a defender en este juicio. Un día antes, la vicepresidenta electa anticipó su defensa a través de las redes sociales.

La indagatoria comenzará a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py y la jornada estará dedicada completamente a la vicepresidenta electa, aunque en la sala también estará sentado Lázaro Báez, quien fuera dueño de Austral Construcciones y señalado como el principal beneficiario del desvío de la obra pública en Santa Cruz. En esta causa también están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de la mencionada provincia, entre otros.

La audiencia estará presidida por los jueces del TOF N° 4 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y no será transmitida por televisión, pese a la intenciones que tenía Cristina Kirchner cuya solicitud fue rechazada por dos de estos tres magistrados.

“El principio procesal de publicidad de determinadas etapas del debate no es equivalente a transmisión en vivo del mismo, sino que se satisface mediante el aseguramiento de la debida y correcta difusión de cuanto ocurra en el juicio preservando el buen orden en el desarrollo de la audiencia”, señalaron los camaristas al momento de negar el pedido de la acusada.

Leé también: Macri y Fernández compartirán una misa en Luján dos días antes del cambio de gobierno

Por otra parte, en el Frente de Todos aseguraron que “no está convocada ninguna movilización” de la militancia para esta fecha, aunque no se descarta la presencia de algunos simpatizantes en la puerta de Comodoro Py, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Según informó el TOF N° 4, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó medidas de seguridad para proteger a todos los que asistan a la audiencia. Habrá un refuerzo de personal tanto adentro como afuera del edificio y Cristina Kirchner ingresará a los tribunales junto a su custodia por una puerta lateral –por la misms que accedió siempre que fue citada– que desemboca directo en la sala AMIA, que es donde se desarrolla el juicio.

La indagatoria es el momento en el que los acusados pueden defenderse. Para eso pueden declarar y contestar preguntas de las partes. También puede negarse a hablar –lo que, por ejemplo, hicieron la mayoría de los imputados de la causa– y hacerlo en cualquier momento del juicio.

La vicepresidenta electa está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a manos del empresario Lázaro Báez. En el juicio se investigan presuntas irregularidades en 52 contratos en Santa Cruz.

Esta será la primera indagatoria a Cristina Kirchner en el marco de un juicio oral en su contra, y se llevará adelante ocho días antes de que ella asuma como vicepresidenta tras haber ganados las últimas elecciones nacionales acompañando a Alberto Frnández en la fórmula del Frente del Todos.

En este marco, la ex mandataria podrá declarar, negarse a hacerlo, contestar preguntas o, como suele hacer, presentar un escrito que luego hace público a través de sus redes sociales, aunque todo indica que va a hablar ante los jueces.

“En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático”, protestó la dirigente en Twitter.

Además, es la primera denuncia contra la ex Presidenta que llega a juicio. También está procesada en otros cuatro casos: dólar futuro, cuadernos de la corrupción, Hotesur-Los Sauces y la firma del mermorándum con Irán, los cuales todavía no tienen fecha de inicio.

(Fuente: Infobae)