La persona con VIH puede hacer una vida normal siempre que continúe el tratamiento y tenga hábitos saludables

En el día mundial de Lucha contra el VIH/ Sida, se refuerza la importancia de la prevención, para intentar disminuir la transmisión del virus. Hoy día casi la mayoría de los pacientes diagnosticados, lo contrajeron luego de mantener relaciones sexuales sin protección (preservativos), y a pesar de conocer los peligros a los que se exponían. Solo en los primeros meses de este año se detectaron 100 casos nuevos en Misiones y siempre hay un porcentaje que desconoce tener la enfermedad.

En diálogo con Radio Libertad, la doctora Andrea Silvera Gallardo, jefa del programa VIH SIDA, ITS y hepatitis virales, del Ministerio de Salud Pública de Misiones, y que hace seis años que está al frente del organismo, recordó que de acuerdo a los datos que poseen, solo en los primeros seis meses del 2019, se registraron unos 100 nuevos casos de VIH en la provincia. “Estamos manejando entre 170 y 180 casos nuevos por año. Y cada año sube un poquitito, también aumentó la sífilis a nivel mundial”.

¿Qué ha cambiado desde que se ha descubierto el Sida?

“Lo primero que cambió es que no es lo mismo tener Sida que VIH. El VIH es la enfermedad cuando solamente la portas, pero el virus no manifiesta síntomas de enfermedad, aunque si transmite, así que es importante hacer el tratamiento en ese momento en que el sistema inmunológico está bastante conservado, todavía el virus no minó el sistema para dar manifestaciones. La diferencia con el SIDA que es el síndrome inmunodeficiencia adquirida que es un conjunto de signos y síntomas que están hablando de la enfermedad en sí, donde aparecen enfermedades oportunistas que solamente le aparecen a los pacientes que viven con el VIH. Lo primero que cambió este año es el diferenciar una cosa de la otra. Antes todo era Sida, y no es lo mismo, no es el mismo momento inmunológico y de enfermedad para el paciente tampoco. Eso permitió que trabajáramos en el acceso al diagnóstico y tratamiento, porque el diagnóstico temprano hace que el paciente no llegue al estadio de Sida.

La segunda diferencia que tenemos ahora es que cuando es indetectable es también intrasmisible, significa que es una persona que toma una medicación y mantiene una carga viral indetectable, como si fuera que está sano. Sin embargo ese paciente que se está tratando y le hacen el estudio y ya no detectan la enfermedad, no quiere decir que se haya curado y que pueda abandonar el tratamiento, porque si lo abandona se crearán mutaciones en el virus y mayor resistencia a los medicamentos. Entonces una persona que es indetectable en forma prolongada no transmite la enfermedad, siempre y cuando mantenga el tratamiento”.

Como se transmite y como se trata

La mayoría de las veces ocurre por relaciones sexuales no protegidas. El preservativo se debe usar desde el principio al final del acto sexual y para todo tipo de práctica, sea anal, vaginal u oral.

Los tratamientos en el sector público son totalmente gratuitos, y quienes tienen obra social también tienen garantizadas las drogas necesarias. Hay pacientes que tienen la misma medicación siempre y otros a los que hay que cambiársela .

Según la doctora Silvero Gallardo, el paciente no puede dejar de vivir su vida, tiene que poder tomar alcohol de vez en cuando si quiere, tiene que poder salir a la noche, solo tiene que tratar de llevar adelante una vida lo más saludable posible y no interrumpir el tratamiento. “Les digo siempre a los pacientes que tienen que hacer una vida ordenada, porque tiene que ver mucho con las defensas esta enfermedad, y las defensas se alteran por una gripe, por stress, por dormir mal, o el alcohol. Se les pide tratar cambiar eso, que dejen de tomar, de fumar, que no aumenten mucho de peso, y se alimenten bien. Yo le digo que tengan siempre una vida saludable”.