JJ López rompió el silencio y habló sobre el descenso de River

El exentrenador del Millonario, que estuvo al frente en 2011, recordó aquel momento clave en la historia del club y admitió que, entre los responsables, tratan de «evitar» el tema.

Juan José López, exentrenador de River, se refirió al descenso del Millonario producido en 2011, cuando el exvolante ocupaba el cargo de director técnico.

«No hablamos nunca de eso», dijo en diálogo con DirecTV Sports, en referencia a las reuniones que se producen con los responsables de aquel momento atravesado por la institución.

«Una vez fui a la casa de (Daniel) Passarella, donde había otra gente invitada y nadie habló de eso. Había gente que estaba con él, que había trabajado en River cuando estábamos nosotros, y no se habló del tema», explicó.

En la misma línea, añadió: «Uno tiene que ser realista en la vida. Igualmente siempre digo que los que quieran criticar, primero que se miren en el espejo para que vean lo que hicieron mal ellos».

Por último, López reveló que pese a que intenta olvidar aquel hecho de su cabeza, no logra concretarlo. «No hace falta. Tengo los partidos en la cabeza. Es imposible borrarlos. Cierro los ojos cuando quiero y los veo. No hace falta tener un video. Belgrano hizo su trabajo y nosotros no pudimos hacer el nuestro», cerró.

(Fuente: TyC Sports)