Cristina Kirchner anticipó su defensa en las redes sociales antes de declarar en la causa por irregularidades en la obra pública

«El principio procesal de publicidad de determinadas etapas del debate no es equivalente a transmisión en vivo del mismo, sino que se satisface mediante el aseguramiento de la debida y correcta difusión de cuanto ocurra en el juicio preservando el buen orden en el desarrollo de la audiencia», evaluaron los camaristas. La vicepresidenta electa está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a manos del empresario Lázaro Baez. En el juicio se investigan presuntas irregularidades en 52 obras públicas en Santa Cruz. Además de la ex presidenta, están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.