En Matear2019 ante miles de personas disertó el doctor Cormillot: ¿el mate adelgaza?

La segunda jornada de Matear2019 en La Rural de Palermo (Buenos Aires), inició hoy a las 11 horas. El predio desbordó de gente que se acercó para conocer más sobre una de las infusiones más consumidas del país. El doctor Alberto Cormillot fue uno de los disertantes y habló sobre las bondades del mate, mitos y verdades sobre la bebida que es testigo de amistades, amores y sobre todo refleja una costumbre bien argentina.

El mate es compañero de estudios, de charlas, de viajes, de compras e infinidades de momentos donde el argentino decidió ponerlo como parte importante. El reconocido médico recordó que en todo el país somos grandes consumidores de mate, ello llevó a que cada vez más se le dé especial importancia a su consumo, al tipo de yerba, el material y forma del mate y hasta a la bombilla. En torno al consumo, mitos y verdades también surgieron y se estudiaron para conocer sus efectos en el organismo. Cormillot recordó que en un momento se llegó a decir que el mate deshidrata. Al respecto afirmó rotundamente que no, «es diurético, pero si tomas mate, tomas agua», afirmó. En la misma línea de mitos, indicó que se dice que el mate engorda porque se consume en muchas ocasiones acompañado por un alimento. Sobre ello el carismático médico se permitió bromear y recordar que lo que engorda es el azúcar y las galletitas o medialunas con las que se consume. Además sostuvo que no engorda, porque el mate amargo como se consume en muchas provincias, no tiene calorías.

Sobre los beneficios detalló: el mate es estimulante ya que tiene cafeína, por ende, si bien no adelgaza directamente, mantiene a la persona activa y “todo lo que activa adelgaza”, dijo.

En cuanto a la cantidad de cafeína, precisó que un mate cebado de 50 ml. Tiene 34mg de cafeína, si la yerba no está muy lavada.

Siguiendo con los beneficios, señaló que el mate tiene efectos antioxidantes.

Contraindicaciones:

Cormillot explicó que la infusión está contraindicada solamente si la persona tiene acidez, gastritis y tomar mate muy caliente puede producir lesiones en la boca.

Atención!

