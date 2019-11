Yerba mate «Buen Día», 85 años produciendo en el norte de la provincia 

Desde 1935, en Valle Hermoso y a 17 kilómetros de Eldorado, funciona el establecimiento yerbatero Imhof, una empresa familiar en el norte de la provincia de Misiones, que ya lleva tres generaciones produciendo yerba mate. Actualmente la firma cuenta con 70 empleados directos y produce el 2% a nivel nacional.

Los inicios del establecimiento datan de 1935, y los primeros fueron años de intenso trabajo familiar para impulsar la firma. Al pasar el tiempo el establecimiento fue creciendo y posicionándose como una empresa de referencia en el norte provincial, que se destaca por la calidad de sus productos, principalmente en el proceso de elaboración de yerba mate.

Y es que a pesar del correr de los años, la familia Imhof nunca se desenfocó del objetivo: avanzar en cuanto a tecnología se refiere como así también en la mejora continua de los procesos de elaboración de yerba mate, para ofrecer un producto de excelencia a sus clientes.

Yamila Imhof, integrante de la familia propietaria, es la tercera generación al frente del establecimiento, y orgullosa del trabajo que vienen sosteniendo sostuvo en diálogo con Misiones Online «son 85 años de trabajo de esta empresa que fue iniciada por una familia pionera que llegó de Alemania. Y que como todos los pioneros de Eldorado, se reunieron con Schwelm, compraron tierras, se instalaron acá y se pusieron a trabajar, y al principio fue todo muy sacrificado. Yo tengo recuerdos más del tío de mi papá porque mi abuelo falleció joven. Pero el tío de mi papá me contó muchas historias de sacrificio y esfuerzo para levantar lo que hoy tenemos».

En el marco de la historia Yamila también dijo «mi bisabuelo (Johann) era carpintero y vino con su familia, tenía dos hijos: Alfredo y José. Y ellos como todos los colonos, plantaron mandioca, maíz y otras cosas, y también plantaron yerba. Luego, con la primera cosecha del yerbal, instalaron el primer secadero en esta propiedad, y así se inició».

«Al principio era bastante rústico todo, entonces se les quemó varias veces, sufrieron incendios, pero siguieron avanzando entre los dos hermanos, nunca bajaron los brazos. Pasó el tiempo y falleció mi abuelo cuando mi papá tenía 18 años y él tuvo que hacerse cargo de la gerencia de la empresa, que la lleva hasta la actualidad» resaltó Yamila Imhof.

La producción

«En 1986 se comenzó a envasar la marca propia, antes era solo secadero Imhof. Y desde el 86 se envasa yerba mate Buen Día, yerba Brasita de Fuego, y Misionense» detalló la licenciada en administración de empresas, que dirige el sector de ventas junto a su padre Juan Alfredo Imhof.

La yerba se maduraba naturalmente en galpones, y en el año2002 se construyeron las cámaras de maduración 1 y 2. En agosto de 2008 la cámara 3 y ese mismo añose culminó la cámara 4.

En cuanto a la producción en el secadero de yerba, cabe destacar también que en 2012, los tradicionales y centenarios hornos a leña fueron reemplazados por quemadores de chip-biomasa, que producen el mismo efecto calórico pero con evidentes ventajas en cuanto al desarrollo operativo de las plantas de secado y la reducción del impacto ambiental.

Todos los procesos son controlados en laboratorio propio con personal calificado y con amplia experiencia que avalan la obtención de un producto de excelente nivel competitivo que aseguran la óptima calidad e higiene.

Con respecto a las ventas, Yamila dijo que «tenemos nichos de venta sobre todo en Misiones, San Rafael, en el norte argentino, Santa Fe y Entre Ríos».

Y agregó «nosotros no somos una marca líder, y nos destacamos en los precios más que nada, como nuestros nichos de ventas son pequeños en la parte de publicidad no podemos invertir mucho».

En cuanto a la producción, Yamila expresó que «según la estadística del Inym es el 2% a nivel nacional».

El establecimiento Imhof cuenta actualmente con 70 empleados en forma directa en el secadero y molino, «y tenemos prestadores de servicio de cosecha que a su vez tienen sus tareferos, depende de cómo es la compra de hoja verde porque cada safra es diferente» indicó Yamila.

Además de la yerbatera, la familia cuenta con 4 sucursales del supermercado Don José, y el frigorífico.

Sortearon las crisis con trabajo

En referencia a las crisis que sortearon a lo largo de la historia, Yamila dijo «lo que te conté de mis abuelos y de los inicios supongo que fue lo más difícil, y antes que yo asuma dentro de la empresa habrán pasado crisis, pero no sé en detalle cómo fue. Pero desde que yo estoy en la empresa que fue cuando estuvo De la Rúa, sorteamos la crisis con mucho trabajo, hicimos varias acciones de marketing, y todas las crisis las superamos igual: haciéndoles frente y trabajando mucho».

Además expresó que actualmente la crisis se da por el faltante de yerba, «y la actual fue complicada también, sobre todo porque hay mucho faltante de yerba, entonces no tenés solo la competencia en el mercado, sino también el faltante de la materia prima. Es algo que es un problema generacional, porque muchos productores se están jubilando, dejan sus yerbales, sus hijos no siguen con eso, se van a la ciudad, entonces hay faltante. Y si bien hay incentivos para plantar no se hace a grandes escalas, y el consumo creció muchísimo, crece a año a año y las plantaciones no tanto».

En referencia a las perspectivas para lo que viene Yamila adelantó «las expectativas son que las cosas mejoren, este año fue duro, había bastante incertidumbre porque nuestros insumos están dolarizados, incertidumbre con los proveedores, y con los productores también por el faltante de hoja. Soñamos con que nuestro país salga a flote y baje la inflación, y por supuesto nos gustaría crecer en las ventas porque hasta ahora se sostienen, pero queremos crecer».

Un buen mate

En el marco del día del mate, Yamila aseguró que «para disfrutar el mate, a los que aman el mate, el consejo que les puedo dar es que se tomen el tiempo de prepararlo bien, que agarren el mate, lo sacudan, y le pongan el chorrito de agua sin quemar la yerba. Porque siguiendo el paso a paso de la preparación se puede disfrutar de un rico mate a través de los 5 sentidos (aroma, olfato, vista, tacto, sabor), así se puede sentir el verdadero aroma a yerba seca y el sabor que corresponde, ahí se ve si tiene un buen sapecado o no. Nosotros trabajamos mucho en eso porque certificamos las normas ISO, e insistimos mucho con nuestros catadores. Hasta el sentido auditivo se puede tener porque cuando uno toca la yerba hace un ruidito especial si está bien sapecada, bien secada, y a la vista tiene que estar verde amarillenta. Ese es mi consejo en el día del mate, si se prepara bien van a disfrutar de un rico mate».

Y finalizó «y otro consejo que les doy es que prueben la yerba mate Buen Día que es un producto al que le ponemos mucho amor y que está controlado y certificado para brindar lo mejor a los consumidores. Feliz día del mate!».