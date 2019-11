Tirica venció a Tokio y ahora jugará la final del Provincial de Básquet ante Mitre

Tirica se sacó el karma ante Tokio y lo eliminó en semifinales del Clausura de la Liga Provincial, al superarlo en un colmado estadio de la ABE, y en un verdadero partidazo, por 75 a 71, cerrando la serie 2-1. Los goleadores del equipo local fueron Boeri y Aguirre, ambos con 18 puntos, mientras que en la visita Acosta también marcó 18. Así el “felino” definirá el certamen ante Mitre, en una llave que arrancaría la próxima semana.

El juego se desarrolló ante un marco espectacular en el estadio de la ABE. Postal de final, aunque frente a frente estaban dos de los claros animadores del certamen en los últimos años dirimiendo al finalista del Clausura 2019. Tirica y Tokio, dos grandes equipos que llegaron acompañados por sus simpatizantes y con el firme compromiso y confianza de meterse en la definición.

El visitante tomó la posta de las acciones en el primer periodo. Falero fue protagonista en ataque con lanzamientos certeros para un “oriental” que defendió mejor y sacó la primera ventaja de 15-23.

En el segundo Tirica encontró algunos caminos de la mano de Diesel y Boeri, además de rebotes y puntos conseguidos por Aguirre (de buen partido). Por el lado de los posadeños el ingreso de Gallardo le dio alternativas a un ataque que también encontró gol en las manos de Elias Flamig. El parcial fue de 21-21 para que Tokio se vaya al descanso largo manejando el tablero y jugando mejor que su contrincante (36-44).

En la vuelta al rectángulo el anfitrión creció en su juego y achicó la diferencia. El juvenil Flamig empezó bien en la visita pero el juego en conjunto se fue diluyendo. Encima los de Santa Cruz perdieron a Stietz por una lesión en una de sus rodillas. Tirica lo aprovechó y fue letal con Juampi Rojas penetrando, además de Diesel con una bomba frente al aro. El parcial terminó siendo de 19-12 y el trámite se volvió palo a palo al culminar el tercer segmento (55-56). La ABE era una verdadera caldera.

Con el partido abierto para cualquiera de los dos. Ambos intercambiaron ataque por ataque. Los posadeños apostaron al 1vs1 de Acosta y se mantuvieron en partido. Del otro lado la figura de Boeri se agigantó con bombas claves que fueron una daga para los capitalinos. En el intercambio del gol a gol, los “japoneses” salieron perdiendo. A falta de un minuto, con Tirica arriba por 3 puntos (71-68), Barreyro falló un tiro abajo del aro y luego su rival respondió para pasar adelante 73 a 68. Con pocos segundos por jugar Acosta convirtió un triple (73-71) y luego Boeri recibió una falta, sentenciando el juego desde la línea de libres (75-71), sellando la llave semifinal (2-1).

Fue un final no apto para cardíacos que terminó con el festejo de un equipo eldoradense que no vencía a Tokio en una llave de play off desde el 2011 y que ahora tendrá la posibilidad de ir en busca del título que tanto se le niega, cuando enfrente a Mitre en la gran final. Fue una fiesta del básquetbol nuevamente brindada por ambos conjuntos.

Los goleadores del local fueron Boeri y Aguirre, ambos con 18 puntos, seguidos de Diesel y Juampi Rojas, los dos con 14. En el equipo “nipón” sobresalieron Acosta con 18, Elias Flamig 11 y Gallardo 10.

PARCIALES: 15-23, 36-44 (21-21), 55-56 (19-12) y 75-71 (20-15).

ÁRBITROS: Facundo Camaño y Cristian Duarte.

CANCHA: Estadio ABE.

Fuente: MisionesBásket

DL