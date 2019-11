Denuncian un «interés político» detrás del cuestionamiento que hizo el Colegio de Abogados al STJ

RELACIONADAS El Colegio de Abogados cuestionó al STJ por las ferias en días no conmemorativos

El Estudio Jabornicky sostuvo que la asociación gremial “se atribuye la palabra” de los profesionales de la provincia sin consultarlos y afirmó que “buscan enfrentar al pueblo con los poderes del estado democrático”. Durante este viernes, el organismo presidido por Juan Manuel Fouce mostró su rechazó por la por las ferias judiciales en días no conmemorativos.

El Estudio Jabornicky & Asociados cruzó al Colegio de Abogados de Misiones por su cuestionamiento al Supremo Tribunal de Justicia por las ferias en días no conmemorativos. La asociación gremial de letrados argumentó que “la paralización no afecta solo al justiciable y a sus representantes, sino al Estado mismo y a la comunidad en general”.

Ahora, la firma a cargo de Hector Alejandro Jabornicki emitió un duro comunicado contra la comisión directiva del organismo presidido por Juan Manuel Fouce y denunció un “interés político” detrás de las críticas.

(Hector Alejandro Jabornicki)

Desde el despacho afirmaron que el Colegio de Abogados “humilla al pueblo de misiones”, se “atribuye la palabra” de los profesionales de la provincia sin consultarlos y que “buscan enfrentar a los ciudadanos con los poderes del estado democrático”.

En el texto, se señala que la Institución “se conduce con arbitrariedad en sus normas internas” y que “pretende quedar fuera de todo control estatal”. “Ofende a los Sres. Miembros del Superior Tribunal de Justicia, ofende a la Legislatura y al Poder Ejecutivo de Misiones”, sentencia.

Comunicado completo:

En lo que respecta a las expresiones del Colegio de Abogados propalado en ese comunicado que ve con desprecio que tanto el día del empleado judicial que el STJ ha declarado feriado judicial, siendo el día 16 de noviembre y no el día 15 cual lo ha ordenado y mandado el Alto Tribunal titular de uno de los Tres Poderes del Estado, como el día viernes 29 de noviembre en homenaje al nacimiento del nacimiento del General Don Andrés Gauzurarí y Artigas, cuando la fecha recordatoria de dicho acontecimiento es el 30 de Noviembre de cada año.

La “preocupación” que ha expresado la Comisión Directiva del Colegio de Abogados se trata de que enrostra al STJ de Misiones al decretar feria judicial dicho día viernes 29 una desidia de tal magnitud que ello según dicho Comunicado atenta contra el buen servicio de Justicia. Se trata de un trato indecoroso, de un ataque con visos políticos e inconfesables causas y objetivos. Esa C. Directiva humilla al Pueblo de Misiones, y se manifiesta de forma impropia atribuyéndose la “palabra” y la voluntad de los Colegiados Abogados de Misiones. Constituye una falta de respeto a estos que ni siquiera fueron consultados sobre el particular. Y deja entrever una sed de poder entronizado en la voluntad omnímoda de la Comisión Directiva aludida.

Como nadie le pone coto, el suscripto se dirige a la Comunidad del Pueblo de Misiones con el objeto de poner dicho exabrupto en conocimiento de todos. Y exigir un desagravio respecto de tales manifestaciones que ofenden al sentir de la sociedad misionera. Ofende a los Sres. Miembros del Superior Tribunal de Justicia, ofende a la Legislatura y al Poder Ejecutivo de Misiones. De tal modo se ve lo que esconde este comunicado: enfrentar al pueblo con los Poderes del Estado democrático y republicano en su forma de gobierno; e incluso se conduce con arbitrariedad ya en sus normas internas y pretende quedar fuera de todo control estatal. Al parecer le cabe el dicho “quien cene con el diablo debe llevar una larga cuchara”.

Porque es esa la conducta que asume la C. Directiva del Colegio de Abogados, ir contra las disposiciones de los feriados bajo el pretexto de que en Misiones no existe Justicia y que la mora en los procesos son responsabilidad de los Sres. Jueces y de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Vengo en lo personal como Colegiado accionando contra los devaneos y anacronismos normativos que tiene el Colegio de Abogados, denunciando incumplimientos ante la autoridad de contralor. No me detendré en lo absoluto. Ante el agravio de mención, observo con preocupación la actitud indecorosa y agraviante de dicha C. Directiva del Colegio de Abogados. Y lo hago público.

