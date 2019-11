“Vos tenes plata, ahora andá a arreglar tu auto”: la posadeña apedreada por los piqueteros contó cómo fue el ataque

Aún en estado de shock, Cecilia brindó una entrevista radial y contó cómo fue el ataque a su vehículo por parte de piqueteros en la esquina de Bolívar y Corrientes en Posadas.

Cecilia – FM Show

“Estoy muy nerviosa”, fue la aclaración que hizo la mujer antes de comenzar su relato. Es que aún habían pasado horas desde que fue apedreada a bordo de su Peugeot 206. Como saldo del ataque, la luneta trasera de su auto terminó destruida.

“Yo estaba saliendo de Bolívar y Corrientes donde tenía estacionado el auto, ya que ahí cerca tengo mi farmacia. Al intentar cruzar me tiraron con piedras y me rompieron la luneta trasera del auto”, contó la mujer que asegura que trabaja en el rubro farmacéutico hace más de 20 años.

También contó, que ante el ataque, los policías apostados en el lugar actuaron con “una pasividad increíble” y agregó que “la gente estaban con palos y piedras, me insultaban y me filmaban. Por suerte estaba con un hermano y un amigo y me ayudaron.”

Me gritaban: “Vos tenes plata, ahora andá a arreglar tu auto”

Por otra parte contó que no fue la única víctima. “Nunca vi semejante violencia, porque no fue solamente mi auto. Sino que otro auto en la esquina de una concesionaria estaba estacionado y también lo atacaron”, relató.

“Me insultaban y me agredían. Me decían quién te crees que sos porque tenés plata”.

El hecho ocurrió a las 10:20 horas aproximadamente de la mañana de este miércoles. Cecilia contó que recién a las 10:40 pudo sacar su vehículo gracias a un cordón que montó la Policía para que pueda retirarse del lugar.

DL