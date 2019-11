Una aldea Mbororé tendrá su propio canal abierto de televisión

Se trata de la comunidad Fortín. La señal se llama «Jasy TV Canal 13» y por ahora se puede ver a través de una fan page en la red social Facebook.

La Aldea Guaraní de Fortín Mbororé comenzó a desarrollar el proyecto que muy pronto la convertirá en la primera de Misiones en contar con su canal de televisión propio, manejado y gestionado por sus propios integrantes. La señal se llama «Jasy TV Canal 13» y por ahora se puede ver a través de una fan page en la red social Facebook, pero la intención es que muy pronto se convierta en un canal abierto de aire.

Todo comenzó con la propuesta que el productor de medios Basilio Salas, quien también se desempeña en el área de prensa de la Municipalidad de Iguazú, le propuso al cacique Silvino Moreira montar un canal de televisión en la aldea, para que sea gestionado por sus propios integrantes. El jefe de la comunidad recibió de buen grado la propuesta y así fue que se armó un cásting para elegir a los primeros integrantes, que resultaron ser dos mujeres, Gabriela Duarte y Graciela Moreira.

Si bien ninguna de las dos tenía experiencia previa en la actividad, se sienten muy entusiasmadas con el nuevo camino que se les está abriendo en el campo de la comunicación.

Gabriela explica que «la idea es crear un canal de televisión dentro de la comunidad, donde todos los que trabajen sean de la propia aldea; una experiencia única para nosotros y por eso estamos aprendiendo, de a poquito, por ahí muchas veces los nervios nos ganan, pero estamos haciendo todo para que salga lo mejor posible».

Tanto ella como Graciela están apostando para que pronto se pueda concretar el proyecto de montar el canal dentro de la comunidad.

«Queremos que salga el proyecto, estamos trabajando a full con la gente, principalmente para cubrir toda la información relacionada con las cinco comunidades guaraníes que tiene Iguazú, pero también queremos abarcar otros temas», explican.

«Queremos empezar a mostrar todas las cosas buenas que tienen las comunidades guaraníes, porque muchas veces la gente entra acá para mostrar solo lo peor, pero también hay cosas buenas y muy interesantes, como nuestra cultura», indicó Gabriela.

El proyecto se basa en eso y las dos están muy animadas con su nueva actividad. Nunca antes habían agarrado un micrófono y mucho menos habían estado frente a una cámara, pero cada vez lo hacen con más naturalidad.

Graciela Moreira también acudió al casting. La curiosidad la llevó a presentarse y muestra el mismo entusiasmo que su compañera. «Le agradezco a Basilio que me está dando la posibilidad de aprender, y también al cacique», expresa. Graciela se desempeña como promotora de salud y está muy empapada con todos los asuntos que hacen al interés de su gente.

Si bien el proyecto tiene como base el propósito de elaborar contenidos propios, con el tiempo también quieren extenderse a cubrir otros aspectos relacionados con noticias que se producen fuera del ámbito de las comunidades, pero para eso esperan poder contar con estudio e instalaciones propias, ya que por el momento las locaciones son al aire libre o en lugares donde van a cubrir determinados hechos.

Las notas las hacen en español, sin embargo refieren que les gustaría que más adelante se hagan en guaraní y que sean traducidas al español.

Por el momento tampoco tienen roles fijos asignados: Graciela está tanto frente como detrás de cámara. «Es una cosa nueva y muy importante para mí. Pensé que era fácil, pero ahora que me tocó el momento, me doy cuenta que no es nada fácil. Así y todo, quiero salir, salir y salir a buscar la noticia y presentarla», cuenta entusiasmada.

«No tengo palabra para expresar lo que me pasa con esto de mostrar a la sociedad de Iguazú y al mundo lo que sucede en nuestras comunidades», sintetiza.

