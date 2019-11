Femicidio en Iguazú: “Si se hubiese buscado al muchacho que atacó a la menor, Vilma no estaría muerta”, dijo la madre

María Estela Leites (madre de Vilma Mercado) manifestó su “impotencia” al entender que hubo inacción policial en el caso de la menor violada, causa por el cual está siendo investigado también el soldado voluntario Carlos Luis Leandro Villar (21) imputado en primer lugar por “abuso sexual y femicidio en concurso real” en el asesinato de la estudiante.

María Leites – Radio Libertad

“La policía no trabajó, no hizo lo que deberían hacer. Si hubieran buscado al muchacho, porque la mamá hizo la denuncia; quedó en la nada, encajonaron todo”, denunció la mujer, al tiempo que afirmó, que “si se hubiese actuado en ese momento” en el caso de la menor atacada 13 días antes de la desaparición de su hija, “Vilma no estaría muerta hoy”.

Cabe destacar que el soldado voluntario Carlos Luis Leandro Villar (21), único detenido por el femicidio de Vilma Mercado, está siendo investigado también el ataque a una menor de 16 años en la zona de “Villa Cariño” en la Rotonda camino de acceso al Parque Nacional Iguazú, en el mismo lugar donde apareció el cuerpo sin vida de la estudiante asesinada.

En declaraciones a FM Libertad, María Estela Leites, realizó un descarnado relató de cómo el joven imputado conoció a su hija, las horas posteriores a su desaparición y posterior asesinato. Dijo tener el convencimiento de que el culpable de la muerte de Vilma es el soldado Luis Carlos Villar (21).

“Todas las pruebas apuntan al muchacho”, afirmó María Leites y expresó su indignación por “la frialdad” con que actuó el acusado horas después del asesinato, en una reunión que mantuvo con ellos su casa. Manifestó que Villar “estaba impresionado por la desaparición de Vilma”.

Leites sostuvo que de acuerdo a las investigaciones, Vilma murió asesinada alrededor de las 1:25 horas de la misma noche en que desapareció, cerca de la 23:30 horas, en el barrio Las Orquídeas de Puerto Iguazú.

El mismo modus operandi en los dos casos

El agresor de la menor violada el pasado 11 de octubre utilizó “el mismo modus operandi” para cometer el crimen de Vilma Mercado, inclusive habría utilizado una cinta de embalaje similar a la que tenía el cuerpo sin vida amordazado de la estudiante, también, la moto que usó para transportar a las dos víctimas.

La adolescente denunció que fue violada y el agresor intentó matarla asfixiándola, pero pudo escapar en un descuido del abusador. Posteriormente al asesinato de Vilma Mercado y por las fotos del soldado Luis Carlos Villar relacionado con el caso, la menor abusada lo reconoció como su atacante.

La chica en cuestión deberá declarar este jueves 28 de noviembre ante Cámara Gesell en Iguazú. Por estas horas deberá hacer lo mismo el soldado Villar, vinculado con este caso.

JAS