Prostitución VIP en el automovilismo: analizan más de 600 horas de escuchas

La periodista Vanesa Petrillo accedió a las escuchas que se desprenden de la causa que investiga a una banda de prostitución VIP.

«Si venís la semana que viene no te hagas la pelotuda. Si vos querés trabajar conmigo en el autódromo volteate al viejo». Esta es una de las transcripciones de los audios entre una mujer que integra la banda investigada por la presunta trata de personas con promotoras en el Turismo Nacional (TN).

El sitio Justicia de Primera informó que el fiscal Franco Picardi apeló las excarcelaciones que fueron otorgadas a un empresario y otros dos integrantes de una banda de prostitución VIP en el caso del autódromo Fangio en Rosario. Fundamentó su posición en la existencia previa de una “relación de poder abusiva y desigual erigida sobre distintas mujeres”. Los imputados, mediante amenazas “lograron incidir sobre su autodeterminación, en base a la amenaza, como mínimo, sobre su estabilidad laboral”. Por ello, para el fiscal deben estar presos.

El mismo sitio reveló las escuchas que surgen de la investigación.

“O te lo volteas al viejo…no te hagas la pelotuda” y “si venís la semana que viene no te hagas la pelotuda… y te digo, si vos querés trabajar conmigo en el autódromo volteatelo al viejo la semana que viene…sino llamo a Osvaldo y no quiero que ni si quiera te vea… o estás con Osvaldo o directamente no le hables mas a él ni a mi”.

“Escuchame, te dio 200 dólares… más te conviene que lo agarres al viejo esta semana que me voy a Bahia Blanca porque olvidate que no te pongo este fin de semana en el Mouras, no me hinches los huevos. Andá y agarrate al viejo…”.

Esas son las transcripciones de audios entre una mujer que integra la banda de prostitución VIP y una joven a la que obligaban a mantener encuentros sexuales con un empresario, dueño de una concesionaria de autos, que también está acusado en un caso de trata.

Los presuntos integrantes de la banda, el empresario Raúl Osvaldo Roncayolo, Karina Juarez y Eduardo Ferro, fueron excarcelados por el juez Rodolfo Canicoba Corral, pero el fiscal Franco Picardi apeló al considerar que los tres deben estar presos. La Cámara Federal deberá intervenir.

En la causa hay un informe preliminar del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación , del cual se desprende que durante las entrevistas mantenidas con las mujeres, algunas manifestaron que “era sabido que Roncayolo le solicitaba a la Sra. Juárez mujeres para mantener contactos sexuales”.

Afirmaron también, que éste a cambio, abonaba entre diez mil pesos a quince mil pesos por la promotora que “eligiese”.

En relación con ello, una de las mujeres manifestó: “Te pagan tan poco que para hacerte de otro sueldo te ofrecen prostituirte”, mientras que otra indicó “y si necesitas más plata podes hacerlo”, y una tercera relató “hoy estaba (Karina Juárez) manteniendo una videollamada con el viejo Osvaldo, y le decía mirá que lindas están las chicas, que bien les quedan los uniformes…me pareció desubicado, no tenía que filmarnos para mostrarnos a nadie”.

Finalmente, del informe preliminar se desprende que algunas mujeres entrevistadas indicaron que si se negaban a “estar con él”, la Sra. Juárez “se enojaba” y las sancionaba dejándolas de convocar o dándoles un menor espacio en las próximas carreras”.

Fuente: Minuto Uno