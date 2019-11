La China Suárez confirmó su separación de Benjamín Vicuña 

Después de varios días de especulación, la China Suárez reconoció estar separada de Benjamín Vicuña. En comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana, la joven -que se fue a Miami de vacaciones- explicó qué pasó con el padre de su hija Magnolia.

«Fueron muchos años. Estamos en paz, no hay ningún conflicto. Tuvimos una relación hermosa de mucho respeto y cariño. Lo adoro, es un padrazo. Fue un novio espectacular. ‘¿Qué nos está pasando?’, nos preguntamos. Fue todo muy charlado, muy sano. Fuimos maduros los dos», expresó sobre la ruptura.

Sobre el coqueteo de Elena Rivera -la actriz española que comparte elenco con Vicuña en Inés del alma mía- Eugenia se mostró muy sorprendida: «Ella tiene razón, él es una bomba sexual. Lo hablé con él, me llamó la atención. Creo que fue una humorada. Quizá ella no sabe que en la Argentina se habla mucho de nosotros».

La ex Casi ángeles reconoció que Benjamín dejó una huella muy importante en su vida. «Me enseñó a estar en familia. No tuve esa cosa ‘familiar’ que me hubiese gustado cuando era chica. Pasamos de ser Rufina y yo a ser un montón. Aprendimos a convivir, a ceder. Querer a hijos ajenos me ayudó a crecer mucho», comentó.

Ver esta publicación en Instagram Náufragos Una publicación compartida de Benjamín Vicuña (@benjavicunamori) el 25 Sep, 2019 a las 7:22 PDT

Aunque no es una mujer que piensa en el futuro porque prefiere ir «paso a paso», la China dejó la puerta abierta a una reconciliación: «Tenemos que sentarnos a hablar. Hay mucho amor y una familia ensamblada hermosa. No sabemos qué pasará el día de mañana, tenemos que ver un par de cosas. No es algo definitivo».

Fuente: TN