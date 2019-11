Apareció Nélida Sérpico, la mujer que buscó siete años al asesino de su hijo y lo mandó a la cárcel

Había sido vista por última vez el pasado 27 de octubre. La encontraron cerca del Hospital Ramos Mejía.

Después estar casi un mes de desaparecida encontraron a Nélida Sérpico, la madre que durante siete años buscó al asesino de su hijo por los pasillos de la Villa 1-11-14 y logró que se hiciera justicia. La Policía de la Ciudad la halló sana y salva en las inmediaciones del Hospital Ramos Mejía, informaron desde la fuerza a TN.com.ar.

Estaba desaparecida desde fines de octubre y tenía un pedido de búsqueda desde el viernes pasado. Fue hallada por personal de la División Búsqueda de Personas de la fuerza de seguridad porteña, que luego se comunicó con la fiscalía a cargo de la causa para notificar a la Justicia.

Miguel Ángel, esposo de Sérpico, dijo en diálogo con TN que se sentía aliviado por saber que su esposa «está bien y que no tiene ningún problema». «Lo principal es que no le pasó nada», agregó. Luego se quebró por la emoción y no pudo seguir hablando.

La lucha de Nélida

El 22 de diciembre de 2005 el menor de sus cuatro hijos, Octavio, fue asesinado de un disparo en el cuello. El asesino, Facundo Emanuel Caimo, también le disparó a un amigo que iba con él pero el chico sobrevivió y pudo decirle su nombre a Nélida en la cama de un hospital.

En ese momento empezó su lucha. Se dedicó a buscar a Caimo y para eso se hizo pasar por drogadicta, se sacó dos dientes y se cambió el color de pelo. Camuflada, recorrió el asentamiento del Bajo Flores sin que su familia lo supiera durante años y una noche lo encontró.

Llamó a la policía en ese mismo momento y no se movió hasta ver a los gendarmes darle la voz de alto a Caimo, tirarlo al piso y esposarlo. También estuvo ahí cuando el 7 de agosto de agosto de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 lo condenó a 15 años de cárcel. Caimo todavía está preso y Nélida se convirtió en un ejemplo de lucha incansable. Pero también en el blanco de amenazas, a pesar del paso de los años.

(TN)