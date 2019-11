Viral: encontraron a una perra cuidando a cinco gatitos en la nieve

El hecho tuvo lugar en las calles de Ontario, en Canadá, a días de que comience el invierno.

Gracias a las redes sociales, cualquier persona del mundo puede acceder a diferentes historias de todas partes. Es un gran ejemplo. Se trata de una perra que había sido abandonada por sus dueños, en los bosques de la ciudad de Ontario, en Canadá.

Tras algunos días de permanecer en las frías calles, el animal dio cinco gatos pequeños, que habían corrido con su misma suerte. Sin embargo, fue ella la que se encargó de darles calor para que no murieran por el fuerte temporal.

Una mujer que pasaba por el lugar notó, desde su auto, un bulto en medio de la nieve. Como la situación le llamó la atención, bajó del vehículo para ver de qué se trataba. Allí comprobó que se trataba de la perro con los cinco gatos cachorros.

A pesar de la perra se encontraba casi congelada, no se movía del lugar porque no quería despegarse de la las gatitas. Finalmente, logró subir a los animales a su auto y los llevó al refugio Pet and Wildlife Rescue. Una vez en el lugar, los rescatistas se mostraron muy emocionados por la actitud que había tenido la perra callejera. Luego de algunas horas, tanto el can como los gatitos recuperaron sus fuerzas, pero no dejaron de lado su gran amistad.

Los veterinarios explicaron que los animales están listos y aguardando en el lugar a que una familia pueda adoptarlos.

Fuente: Radio Mitre