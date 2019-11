Tareferos volvieron a la Plaza 9 de Julio de Posadas y apuntaron a “dirigentes mentirosos” del PAyS y el FOL

La plaza central de Posadas vuelve a ser el escenario de una manifestación de un grupo de tareferos. Luego de un año complejo en el cual Nación quitó el subsidio interzafra y luego el mismo fue pagado gracias a fondos de la Provincia, los tareferos se acercan a la Navidad con problemáticas aún irresueltas. Apuntan a “dirigentes mentirosos que viven en Buenos Aires y creen conocer el sector”.

Ricardo Do Santos – Red Ciudadana

Los tareferos llegaron a la plaza 9 de Julio el domingo por la tarde. Doscientas personas aproximadamente llegaron en el primer contingente, después se fueron sumando trabajadores de la yerba mate de Dos de Mayo, Campo Viera y Villa Bonita.

Uno de los referentes de la protesta, Ricardo Do Santos, contó ante Red Ciudadana que entregarán un petitorio a la Casa de Gobierno, “el cual tiene unos puntos específicos, como ser tratar la Ley de Emergencia de Fondo Alimentario”. Los tareferos aseguran no haber sido convocado para la mesa que la trató. “Se presentó Martín Sereno y quiso tomar amparo de la Ley diciendo que representa al sector tarefero, y eso es totalmente mentira” , remató Do Santos.

“Para nosotros una mentira porque el señor Martín Sereno no representa al sector tarefero, sólo a él mismo y nosotros nos representamos en el trabajo. No del PAyS ni el Movimiento Evita”.

Ricardo Do Santos – Tarefero

Aseguró que quieren que los convoquen a la mesa y “tener nuestra propia voz y nuestro propio voto para plantear cuáles son nuestros problemas sin tener de intermediario a Sereno o Jerónimo Altschuler del FOL, que vive en Buenos Aires y dice que conoce al sector tarefero”.

Contó además que planean quedarse hasta tener una respuesta al petitorio entregado, además adelantó que si bien no cortarán ninguna calle, realizarán marchas pacíficas por el centro con destino a distinto puntos. Reconoció que sabe de las molestias que ésto genera en los automovilistas, pero que no tienen otra opción para ser escuchados.

“Creo que para mejorar la calidad de vida de los compañeros que trabajan en la yerba mate, empezaría por funcionarios políticos que deberían dejar de venir y hablar tantas estupideces, que no representan al sector y solamente se embolsillan la plata del trabajador”, finalizó Dos Santos en su entrevista a Red Ciudadana.

DL / Ep