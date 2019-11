Para el abogado Leonardo Villafañe el manejo de la Reserva San Juan debe quedar en manos de Misiones

El abogado Leonardo Villafañe, secretario del Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones, sostuvo que está de acuerdo con la postura del Gobierno provincial de oponerse a la transferencia del Campo San Juan a Parques Nacionales, por parte de la EBY, dado que no respeta lo contemplado en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 respecto a los recursos naturales que son originarios de las provincias.

Leonardo Villafañe – Radio República

Consideró que la forma en que se produce esta transferencia es una forma de federalismo que ya no se utiliza más, “a partir de la reforma del 94 de la Constitución Nacional todo lo concerniente a cuestiones ambientales que tiene que ver con recursos naturales requiere de otra forma que se conoce como federalismo de concertaciones, que los distintos niveles del Estado, con participación ciudadana, coordinen políticas públicas en este sentido. Por eso la transferencia como si se estuviera firmando un 08 o donación a favor de un tercero como el viejo derecho real de propiedad constituye un demodé jurídico que no responde al espíritu de la Constitución del 94 por eso estoy de acuerdo que se dé la lucha”.

En diálogo con Radio República, el abogado sostuvo que además hay una especie de sentido de pertenencia de la gente respecto a los espacios de estas características, “por eso entiendo que debería haber sido consultado, haberse buscado una solución que satisfaga a todos y particularmente a la gente que se encuentra cerca, que vive en la zona de influencia de la reserva”.

Agregó que se sabía desde el año 2016 y ahora “lo hacen contra reloj por los tiempos políticos y se decidió que sea Parques Nacionales que se haga cargo de la reserva y entiendo que equivocadamente porque no es lo que el constituyente quería en materia ambiental, quería que se dialogue en estas cuestiones y se llegue a soluciones útiles”.

Recordó Villafañe que la última vez que ocurrió un hecho lamentable como el incendio de la reserva fue la provincia y el municipio quienes salieron a proteger la reserva y apagar el incendio, “por una cuestión lógica, estamos acá y somos los principales interesados que se mantenga cuidado. También sería interesante que sea la provincia quien reciba los beneficios de poder investigar, de aprovechar la reserva, de cuidarla, de generar algún aprovechamiento turístico, alguna investigación científica, por eso sería interesante que sea la provincia quien tenga la gestión o participar al menos de la gestión, puede ser conjunta por qué no, pero la provincia no puede quedar ajena a un recurso natural”

Insistió el abogado en que la provincia está más cerca para atender las necesidades de la reserva y además, “va a permitir que los ciudadanos del lugar se involucren en los procesos”, para considerar que se podría plantear que no hubo participación ciudadana que es un requerimiento legal que la ley prevé, “que se coordine un plan de manejo de la reserva y se pueda satisfacer los intereses de todos, no se trata de suprimir sino de sumar”, para resaltar nuevamente que “los recursos naturales son dominios originarios de las provincias. Es cierto también que hay dominios que no son originarios que vienen pasando de dueño en dueño y este recurso hoy su titular es Yacyretá, en ese dialogo que debe haber entre lo que tienen por derecho real y lo que el espíritu de la Constitución prevé, en ese dialogo que también propone el Código Civil”.

