Fútbol: Sandro Bárbaro dejó de ser el técnico de Crucero del Norte

De acuerdo a lo informado por el club Crucero del Norte en las redes sociales, este lunes por la mañana, Sandro Bárbaro dejó de ser el entrenador del plantel profesional del Colectivero, en común acuerdo con la Comisión Directiva.

Crucero, que no encuentra el rumbo en el Torneo Federal A, y sin poder estar prendido entre los primeros puestos de la tabla, se le suma que no encuentra una idea clara desde lo futbolístico, esas fueron algunas de las razones más trascendentes sobre las cuales Bárbaro habría puesto fin a su ciclo en el conjunto de Santa Inés.

El elenco “Colectivero” perdió nuevamente en condición de local y esta vez fue ante San Martín de Formosa por 2-1 y en común acuerdo con la comisión directiva del club, el oriundo de Apóstoles decidió dar un paso al costado.

4

Los números de Bárbaro en este torneo fueron variando, tuvo un arranque exitoso y luego no pudo mantener el buen rendimiento de los primeros juegos. En total, disputó 12 partidos, ganó solamente 3, empató en 5 oportunidades y perdió en 4 ocasiones, con un total de 14 puntos cosechados. Crucero se ubica undécimo en la tabla de posiciones, a 7 unidades del líder Chaco For Ever.

En cuanto al nuevo técnico, la Comisión Directiva está trabajando para conseguir un nuevo perfil que encaje en la estructura del club de Santa Inés. El próximo compromiso de Crucero será cuando visite a Sportivo Las Parejas el próximo domingo.

Desde el club agradecieron el trabajo realizado junto con su cuerpo técnico y desearon éxitos para lo que venga para el director técnico.

AR