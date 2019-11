Confuso episodio en la Facultad de Exactas de la UNaM dejó una denuncia por violencia de género y un enfrentamiento a golpes entre un grupo de estudiantes

La 2da Asamblea Ordinaria Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM terminó en escándalo. Representantes de la agrupación Fuerza Universitaria 1918 denunciaron haber sido agredidos por miembros del grupo 16 de Abril. Los últimos niegan tales acusaciones y afirman que velaban por el cumplimiento correcto del estatuto. El encuentro tenía como fin discutir la próxima fecha para las elecciones a Centro de Estudiantes y la Junta Electoral.

Minutos antes de realizarse la 2da Asamblea Ordinaria Estudiantil, el miércoles 2 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM, se generó un tumulto violento entre universitarios de distintas agrupaciones políticas, lo que ocasionó estudiantes golpeados.

La reunión tenía como fin discutir la próxima fecha para las elecciones a Centro de Estudiantes y la Junta Electoral. La reunión pactada a las 21 horas, habría tenido retrasos por cambios de salón a último minuto, lo que para muchos universitarios fue una estrategia política para confundir a los asistentes, mientras que otros lo vieron como un simple incidente.

Este cambio habría generado la incomodidad de algunos universitarios y la dificultad para empezar la reunión. Agustina Larrea, quien se desempeñaba como secretaria del Centro de Estudiantes e integrantes de Fuerza Universitaria 1918 denunció haber sido golpeada por Lucas Almada, simpatizante de la agrupación 16 de Abril.

Agustina Larrea. Radio Libertad

En versión de Larrea, ella se encontraba en la puerta del salón, verificando que todos los asistentes pertenecieran a la facultad, cuando Almada enfurecido por la demora y por ponerle restricciones a su ingreso, habría propinado golpes de puño al aire “como amenazando a los integrantes del anterior Centro de Estudiantes quienes se encontraban en la puerta controlando”. Agregó que este le lanzó un golpe al rostro lastimándola por lo que decidieron suspender el encuentro.

Ante el golpe que dice haber recibido, la también integrante de la Agrupación Universitaria 1918, presentó una exposición en la comisaría.

Elecciones

Aunque el Consejo Estudiantil decidió anular dicho encuentro, los estudiantes involucrados de las otras agrupaciones universitarias continuaron la reunión donde establecieron una nueva fecha para elegir a sus autoridades, siendo elegida la Agrupación 16 de Abril. Lo mismo hizo días después el grupo de Larrea, lo que desencadenó que a la fecha haya dos proclamados centros de estudiantes.

Comunicado dirigido al presidente del Consejo Directivo Marcelo Marinelli

Rodrigo Elliz, presidente del Centro de Estudiantes (agrupación 16 de Abril), manifestó su disconformidad por las expresiones de Larrea y dijo que la reunión no incumplió la normativa y que la máxima autoridad para cancelar una reunión es la Asamblea, según lo establece el estatuto.

Larrea y la Agrupación 1918 cuestionaron también al Decano Luis Brumovsky, quien habría aprobado la legitimidad de las elecciones que se establecieron en la asamblea en cuestión. Este hecho fue visto por Larrea como un rechazo a su denuncia por violencia y una vulneración a la autonomía del gremio de estudiantes. Por ello, Misiones Online se comunicó con el decano quién se comprometió a dar su versión en los próximos días.

Para Elliz, no se irrumpió con la autonomía de la organización, sino que el decano solo procedió con presentar a la organización según lo exige el estatuto.

Sobre acusaciones

Lucas Almada difiere de lo dicho por Larrea. “Hay un video donde se ve que yo no hice nada y esto no va a quedar así (…) Tengo los videos (…) te los voy mandar por WhatsApp, donde se ve que a mí me están agarrando del cuello todos los estudiantes y que yo en ningún momento reacciono violentamente”, dijo a Misiones Online.

Lucas Almada. Misiones Online

Al ser consultado por qué no presentó una denuncia si considera que fue agredido, respondió: “No, yo no presenté ninguna denuncia, me agarraron del cuello, pero yo no reaccioné porque no vi que era necesario y ellos aprovecharon eso para ponerme una exposición por violencia. Gracias a Dios hay un video en donde se ve que contra quién fueron violentos, fue conmigo y no al revés”, insistió.

Los representantes de la Agrupación 16 abril negaron que mencionados estudiantes pertenecieran a sus filas y señalaron que el problema radicó en el mal comportamiento de la agrupación Fuerza Universitaria 1918 y consideraron que se procedió de manera correcta y según los estatutos.

A la fecha

La semana pasada la agrupación Fuerza Universitaria 1918 presentó una carta a Mariano Arévalos, presidente de la Comisión de Asuntos Estudiantiles, pidiendo la anulación del cargo del Centro de Estudiantes dirigido por Elliz y cuestionando el accionar de Brumovsky.

Hasta el cierre de esta nota, los hechos siguen sin esclarecer y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNaM cuenta con dos Centros de Estudiantes (uno avalado por Brumovsky y otro que apeló) y los universitarios en un conflicto por no saber quiénes los representan.

