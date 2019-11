San Antonio: nuevamente atacaron la Escuela Especial N°52

Malvivientes ingresaron nuevamente a las instalaciones de la Escuela de Educación Especial N°52 ubicada en el barrio Villa Alta, de la localidad de San Antonio. La preocupación crece entre los docentes porque el lugar ya fue víctima de reiterados robos y actos de vandalismo a lo largo del año.

La escuela se encuentra ubicada en una zona poco iluminada y cercana a la frontera con el país vecino Brasil. Tiempo atrás, en esa zona se inauguró el Comando Radioeléctrico. Si embargo, el accionar de los «amigos de lo ajeno» no cesa.

 “Estamos muy preocupados, no es la primera vez que entran y destruyen todo lo que encuentran, pedimos encarecidamente que las autoridades se hagan presente y nos ayuden a solucionar este problema que no nos permite trabajar con tranquilidad y brindar un buen servicio a nuestros estudiantes», dijo el director de la Escuela Agustín Villaverde.

«Es una vergüenza lo que nos está pasando, como institución y como sociedad, ya no nos queda nada. No entiendo. El equipo de la escuela viene trabajando con muy poco y este tipo de situaciones no hace más que deteriorar la labor y generar una situación de angustia ante la falta de respuestas. En la semana tendremos una reunión con el equipo de la escuela para evaluar acciones a realizar”, añadió.

