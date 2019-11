CARX Rally Cross: con la presencia de Carlos Malarczuk al volante, las leyendas brillaron en Córdoba

Las Leyendas del Rally Argentino mostraron todo su talento y lograron hacer vibrar a la multitud que se concentró en el circuito de pruebas «Gastón Perkins» de «La Fortaleza» de Oreste Berta este fin de semana, en el cual fue protagonista el histórico representante misionero, Carlos Malarczuk. Las glorias que hicieron grande este deporte fueron la atracción de la jornada de domingo donde se disputó la séptima fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de RallyCross CARX.

Otra vez «La Bestia» (como la llaman) fue quien se llevó la atención de los fanáticos que colmaron las tribuna de la Fortaleza para vivir todo un domingo a puro automovilismo de la mano de los hermanos Raies, Malarczuck, Sanchez, Pozzo, el Gringo Bescham, Gustavo Trelles o Preto quienes hicieron de las suyas sobre la tremenda máquina que prepara la categoría para la próxima temporada.

A modo de exhibición los autos salían a pista pero nadie regalaba nada más que un gran espectáculo para el público que aplaudió de pie la entrega de las grandes figuras que se concentraron para vivir un momento único en la historia de la automovilismo argentino ya que no solo se logró reunir grandes exponentes sino que juntó una enorme cantidad de títulos argentino, sudamericanos y mundiales en dos días donde el público cordobés llegado desde todos los rincones de la provincia pudo disfrutar. Sin dudas esta fue una idea primaria que caló fuerte en el corazón de los fanáticos y que dejó la sensación de una futura convocatoria, será cuestión de esperar.

El apostoleño Carlos Malarczuk comentó: “Terminé corriendo con Bescham y Juan Pablo, hice el récord del fin de semana, me fui muy conforme, a la vez que iba dando giros en el auto iba a mejor, fue increíble con estas características. Fue un placer encontrarnos entre todos, ex rivales y grandes amigos, fue un fin de semana históricos compartirlos con ellos y los actuales pilotos, un placer y muy bueno porque nos acompañó mucha gente” afirmó el ex campeón Sudamericano de Rally.

