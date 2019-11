Gran premio Coronación: el rally consagró a sus campeones

Festejo y más festejos fueron los que se dieron en el Gran Premio Coronación del Campeonato Misionero de Rally, prueba válida por la sexta y última fecha, que se disputó por los caminos de Aristóbulo del Valle.

El apostoleño Raúl Fagundez y el virasoreño Rafael Ortega ganaron la clasificación general y la Clase N3, categoría en la que además se alzaron con el título. Para Fagundez es su primer título en diez años que lleva corriendo en el Misionero. Mientras que el correntino Ortega se anotó una nueva corona como navegante.

“Es una alegría enorme, trabajamos muchísimo para llegar a esto, es algo único, diez años trabajando y esperando que llegue y hoy tengo una gran alegría”, explicó Fagundez.

Segundo quedó Jonathan Neese-Ariel Hilbert (Citroën C4 VTS), que se quedaron con el subcampeonato de la categoría. Tercero en la carrera de la N3 fue Cristopher Werner-Marcelo Casco (Ford Ka). Tercero en el torneo terminó la dupla Sergio Zarza-Hugo Espinola (Ford Fiesta).

En el Grupo A, Lisandro Vidal Rodríguez y Aytor Zugasti (VW Gol) terminaron segundo en su categoría y sumaron los puntos necesarios para alcanzar un nuevo título en la categoría mayor del rally provincial.

“Fue muy costoso, sufrí más de la cuenta, porque cualquier cosa nos dejaba con las manos vacías. El merito fue del equipo que me entregó un tanque de guerra, no se paró nunca el auto”, explicó Lisandro quien anunció su retiro de la actividad.

El subcampeón fue la dupla integrada por Cristian Stanganelli-Joaquin Rodríguez (VW Gol), que ganó la carrera, pero no le alcanzó para bajar a Vidal. Tercero fue la dupla de Apóstoles

Integrada por José Boni-Mariana Boni (Fiat Duna). En el campeonato quedó Fabio Montiel-Diego Cjakowski.

En la N2, Gabriel Vidal Rodríguez ganó la carrera y alcanzó la corona entre los pilotos. Matías Brettin, navegante de Luis Kondratiuk, fue el mejor entre los copilotos. Visiblemente emocionado el mayor de los Vidal Rodríguez confesó “fue el campeonato más duro que me tocó pelear, Kondratiuk es un gran rival, me tuve que esforzar al máximo y me emocionó porque cada vez nos cuesta más. Era mucha la presión, era todo o nada y ahora no tengo palabras para expresar lo que siento, se lo dedico a mis hijos”. El posadeño logró su cuarta corona personal, pero lloró como si fuera un primerizo. Kondratiuk fue el subcampeón y tercero terminó Lalo Ripoll.

En la N7, el piloto de Concepción de la Sierra, Ricardo Pernigotti (VW Gacel) alcanzó su primera corona a nivel provincial. Su navegante el apostoleño Ricardo Pszegotski sumó su cuarto título entre los navegantes.

El subcampeón fue Javier Holbach-Sergio Marquez (VW Gol). La carrera de la N7 la ganó Luis Da Luz-Lucas Houchuk (VW Gol) que se anotaron su primera victoria y terminó tercero en el certamen.

En la N6, Ivo Pérez ganó y completó el festejo del binomio ya que Lito Schaffer fue el campeón entre los navegantes. Segundo en el torneo fue Marcelo Kaczurek-Sergio Alonso (VW Gacel) y tercero en el campeonato de pilotos fue Martín Godoy. Mientras que de los navegante fue tercera la apostoleña Ivonne Schmit.

Entre la Motos, el local Juan Gamundi ganó la corona en su primer año dentro de la E1. Guillermo De Olivera ganó y logró su quinta corona en la E2. En la Enduro 3, el virasoreño Seudónimo Tornado ganó su primera corona. En la E4 Seudónimo Lupe alcanzó su primer título a nivel provincial y se sacó la amargura del año pasado cuando perdió el titulo por medio punto.

