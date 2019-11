Llevaba tres años muerto en su departamento y y su familia creía que estaba de viaje

Su caso no fue aceptado como «persona perdida» por su empleo.

Un estadounidense, de 51 años, fue hallado muerto en su departamento por el personal de mantenimiento del Estado. El cadáver del veterano de la Armada estuvo en la vivienda durante tres años sin que nadie lo notara: por su trabajo, pensaban que estaba de viaje.

Dado que nunca respondió las solicitudes, el condado de Desoto Town, de Texas, emitió un permiso de ingreso a la vivienda para que dos empleados resolvieran un eventual problema que cañerías que molestaban al resto de los vecinos en el edificio del centro de DeSoto Town, en Texas. Al entrar, sintieron un fuerte olor penetrante y en la cocina, hallaron el cuerpo de Ronald Wayne White en avanzado estado de descomposición. “Había telarañas y bichos muertos por todo el apartamento”, contó un vocero del Departamento de Policía local.

“Cuando el médico forense me dijo que hacía tres años que había muerto, mis rodillas cedieron. ¿Tres años? Y eso es lo que no puedo dejar pasar por mi cabeza. Mi mayor pregunta es, ¿cómo podría mi hijo haber muerto en ese departamento y nadie saber nada?”, enfatizó. Por ahora, los resultados de la autopsia no fueron emitidos aunque alertaron que será una tarea difícil de hacer.

El difunto tenía hijos y una ex esposa, quienes tampoco supieron nada sobre él en todo ese lapso. Tres años son los que se calcula que estuvo el cuerpo de Rodald Wayne White sin vida, en su vivienda. Ninguno de los vecinos alertó la situación.

