El actor turco Ergün Demir, denunciado por abuso sexual, lesiones y amenazas por una ex pareja

María De Cicco estuvo de novia con el actor de “Las mil y una noches“ y participante de ”Bailando por un Sueño” desde diciembre de 2016 a marzo de 2018. Ahora, ella reveló el infierno que padeció en esa relación y llevó el caso a la Justicia.

Tras su actuación en «Las mil y una noches», el actor turco Ergün Demir ganó tanta popularidad en la Argentina que hasta fue convocado para participar en el «Bailando», de «ShowMatch», donde su figura fue creciendo aún más. Ahora, acaba de ser denunciado ante la justicia por su ex novia María De Cicco quien lo acusa por presunta violación, agresiones y amenazas.

De Cicco fue pareja de Ergün Demir entre diciembre de 2016 y marzo de 2018. De a poco, juntó coraje para denunciarlo ante la Justicia y ahora le contó en detalle al portal «Teleshow» el infierno que padeció durante su relación con el actor turco.

«Yo le realicé la primera denuncia el año pasado por violencia de género y relaté todos los hechos que había vivido con él -declaró María en la entrevista con «Teleshow»-. Todavía estaba bajo una manipulación psicológica de la que me costó muchos meses salir. Mientras fui despertando y dándome cuenta, yo relataba los hechos tal cual me habían pasado».

«Terminé desgastada físicamente, porque la tortura psicológica me llevó a tener manifestaciones físicas muy importantes, más allá de cosas que yo fui descubriendo… pastillas que me daba… todas las cosas que relaté en la denuncia”.

En diciembre de 2016, cuando empezaron la relación, De Cicco consideró que Demir era «encantador». Pero a medida que el tiempo fue transcurriendo, apareció la violencia.

“Al principio, yo todavía no estaba con ese lavado de cerebro, me fue llevando -manifestó María- Entonces, yo decía: ‘Guau, es un hombre encantador’. Me cantaba canciones, tenía un trato súper cordial, hacía el amor como una persona normal. Pero después, de a poquito, un día fue: ‘No uses más el teléfono, no María. ¿Para qué vas a mirar televisión?’, y en esas charlas él me llevaba a confundirme y a manipularme psicológicamente».

Para dar cuenta del infierno que le tocó atravesar durante su relación con Ergün Demir, detalló: «Mi casa era un terreno perfecto porque vivía sola, no dejaba entrar a nadie, me fue aislando de todo. El tema de la perversión eran como premios-castigo: me hacía hacer como un baño ritual de rodillas en mi bañera y me vestía con su ropa. Y esos días que me ponía su ropa y se veía él frente a él, digamos, me hacía dormir en su cuarto a su lado… para eso me hacía hacer todo ese ritual».

«Mi habitación, que él llamaba ‘El cuarto del pecado’, era la que utilizaba cuando venía a abusar de mí -continuó el escalofriante relato de María-. Era tremendo,porque se transformaba, era una persona fuera de sí en ese momento, y al otro día era una persona normal”.

Luego, la ex pareja y ahora denunciante de Ergün Demir agregó: «Se calentaba con mujeres, irrumpía en mi cuarto, yo durmiendo a las cinco de la mañana, lo veía aparecer desnudo, y me agarraba como si fuese un trapo: ‘Vení acá’, y me violaba”.

Decidida a poner en palabras sus padecimientos, María contó: Yo descubro una infidelidad (de Ergün Demir), le cierro la puerta de mi casa con llave y le saco toda la ropa a la calle. Le pedí que se fuera. Estuvo toda la noche afuera, vino la Policía. Les pedía que se lo lleven y se sacaba fotos con ellos, hasta manipulaba a los agentes. Al otro día, lo hice entrar, estuvo 24 horas en la calle, y lo perdoné, pero nunca más confié».

Pero, siguió explicando María De Cicco, la pesadilla no terminó allí: “Al otro día de que se fue, terminé al borde de la muerte, en terapia intensiva literalmente, me salvaron de casualidad de una hemorragia tremenda y todos los profesionales me dijeron que fue un estrés post traumático. Después se fue y me curé sola, mirá qué casualidad”, afirmó en referencia al momento en el que le pudo poner punto final al vínculo.

“Fui a una comuna de Recoleta donde estaba el CIN (Centro Integral de la Mujer) -continuó María-. Ahí me atendieron gratuitamente y me hicieron ver todo esto, me mandaron adonde radiqué la denuncia y conté los hechos. De todos esos detalles una quedó como denuncia civil, otra quedó por lesiones y amenazas, otra por estafas. Y este año. le hice otra porque todavía tengo problemas por el departamento donde vivíamos, y la de violación. Voy por todas y cada una de las perversiones que tuve que vivir. Yo soy una persona que no soporta las injusticias, pero me tocaron la fibra más íntima de mi ser. Yo sané, me jugué, salí adelante, encontré el porqué y el para qué, y no pienso parar”.

«No le tengo más miedo, voy por todo», aseguró María De Cicco quien está dispuesta a sacar fuerzas de donde sea para lograr que se haga justicia.

