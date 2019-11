Se terminó la ilusión para Argentina en la Copa Davis: cayó en cuartos ante España

Argentina había conseguido el objetivo que se había planteado cuando se confirmó el pasaje a los cuartos de final de la Copa Davis: definir la serie ante España en el tercer punto. Y tras el triunfo de Pella ante Carreño Busta y la derrota de Schwartzman ante Nadal, el equipo nacional debía dirimir el pase a las semifinales en el dobles. Si bien no eran favoritos, la ilusión estaba intacta. Sin embargo, la dupla conformada por Machi González y Leonardo Mayer cayó ante el propio Nadal y Marcel Granollers por 6-4, 4-6 y 6-3, hecho que terminó con la ilusión copera.

Muchas veces el resultado de un partido se explica no por el juego, sino por quién sabe capitalizar mejor los momentos determinantes del encuentro, situación que aplicó a la perfección en este duelo. Tanto es así que a pesar de haber realizado una buena actuación, los argentinos tuvieron algunas dudas en el primer y tercer set lo que significó un síntoma determinante en la resolución del juego.

Más allá del alto nivel que mostró el correntino, quien nuevamente dio pruebas de su espíritu copero, no pudo ser lo suficientemente incisivo con su saque, su golpe más efectivo, para salvar los instantes críticos. No obstante, no se sintió la baja de Horacio Zeballos –tuvo una lesión muscular en el aductor al comienzo de la semana– quién es el tercer mejor doblista del mundo en la actualidad, según establece el ranking ATP.

#ARGESP ¡Al set final! Argentina ganó el segundo parcial y todo se definirá en el tercero. Momentos de tensión en la Caja Mágica.#DavisCupMadridFinals 🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/NYTDGmYO1O — Copa Davis (@CopaDavis) November 22, 2019

La pareja argentina supo recuperarse de un quiebre de desventaja en el primer set, aunque los españoles pisaron el acelerador en el final y se lo adueñaron por 6-4. En el segundo, en contra partida, pudieron ponerse adelante 3-1, diferencia que no soltaron hasta imponerse por el mismo marcador. A pesar de eso, a fuerza de voluntad, del apoyo de su público y de recursos técnicos, España recobró confianza para revertir el resultado, ganar 6-3 y sellar así la victoria en tres parciales.

Punto final para la travesía argentina en Madrid que los obligará a jugar en marzo del 2020 un cruce para clasificar a las finales del año próximo.

Fuente: Olé

DL