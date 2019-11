Luego de 20 años Kyosko regresa a Posadas con un show imperdible…Adquirí aquí las entradas por Internet

El espectáculo tendrá lugar el 7 de diciembre a las 20 en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Fabián Liendo, el vocalista de la banda de rock gospel cristiano se mostró feliz por volver a presentarse en Misiones, al ser entrevistado en Radio Libertad 93.7. Ingresá aquí y adquirí las entradas por Internet en Compras Misiones.

Fabián Liendo. Radio Libertad

Kyosko es una banda de rock gospel cristiano, conformada en el año 1994 en la ciudad de Buenos Aires. Fabián Liendo, su vocalista, brindó una entrevista exclusiva a Radio Libertad y recordó haber estado en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez en el año 1999: “Es un regreso después de tantos años. Estamos muy contentos y vemos muchas expectativas en la gente, por eso estamos felices de volver».

Al momento de responder acerca de la repercusión de la música cristiana actualmente, consideró: “Es mucho más fácil tocar música cristiana ahora. Cabe aclarar que la música no está convertida al cristianismo, es música”, comentó Fabián Liendo.

Y continuó: “Personalmente, cuando tenía 19 años perdí a mi papá y eso cambió mi vida para siempre. Desde ese momento me di cuenta de que ya no importaba si iba a ser exitoso, inteligente o me iba a casar con la mujer de mis sueños. Me di cuenta de que la vida del hombre es fugaz y que la muerte iba a venir por mí y por la gente que amo. De alguna manera nuestra libertad queda condicionada”.

“Fueron experiencias muy importantes que me llevaron a una búsqueda que no tenía que ver con una creencia, sino con una experiencia. Nosotros tenemos un 82% de nuestro país cristiano, la concepción sobre algo que uno cree no tiene nada que ver con conocer a Dios, son dos cosas absolutamente distintas. Yo a los 19 años conocí a Dios y mi vida cambió radicalmente, y no tenía nada que ver con alguna religión. De esta manera comunicamos la vida a través de la música”.

Hoy reúnen un total de ocho discos, dos discos en vivo con DVD y un libro. A lo largo de su trayectoria, la banda recorrió ciudades misioneras como Posadas, Oberá, distintas provincias argentinas y año tras año realiza giras por Latinoamérica y Europa.

Kyosko es:

Fabián Liendo – Voz y guitarras

Ezequiel Bisio – Teclado y voces

Hernán Drisner – Guitarras y voces

Lucas Leyes – Bajo y voces

Esteban Kubista – Baterías

AVD