Llegó el día: Carolina «Pampita» Ardohain se casa con Roberto García Moritán

Esta noche, en una ceremonia que tendrá 13 testigos y más de 200 invitados, la modelo y conductora contraerá matrimonio con el empresario. La fiesta se realizará en el Palacio Sans Souci.

Carolina Pampita Ardohain se casará esta noche con el empresario Roberto García Moritán. La celebración incluirá a más de 200 invitados y se llevará adelante en el lujoso Palacio Sans Souci, ubicado en Victoria, en el partido de San Fernando.

Uno de los aspectos con más hermetismo fue la lista de los invitados que asistirán, sobre lo cual Pampita explicó: “No decimos quién está invitado, es algo privado. Lo que se especule no lo puedo manejar. Yo tengo 50 invitados a la ceremonia y 200 después de las 12”.

La modelo contó que serán 13 los testigos del casamiento. “Lo que pasó fue que dijimos ‘¿y si le decimos a tal?’… ‘y bueno, sí’. Yo hubiera elegido más todavía, pero bueno… 7 son míos​ (Oriana Montanelli, Estefanía Novillo, Puli Demaría, María Alveró, Carola Carrasco, Gabriel Alfaro y Luciana Pizzolorusso) y 6 de Roberto, que no me acuerdo todos los nombres. Son todos amigos”, completó Pampita.

Durante la recepción, en el jardín del palacio, instalarán islas con platillos de La Mar, el restaurante del empresario de 42 años. Habrá ceviches, tiraditos y causas, entre otros clásicos de la gastronomía peruana.

Como plato principal, servirán cordero braseado durante 16 horas con puré emulsionado de zanahorias, jengibre y miel junto a reducción de malbec con oporto y cebollas caramelizadas.

Para el postre, algo muy especial para los fanáticos de lo dulce: volcán de dulce de leche acompañado con crema de chocolate y avellanas y relleno con frutos rojos.

Además del vino que servirán durante las comidas, los invitados contarán con barras de tragos dispuestas en el jardín, al costado de la pista de baile y detrás de las mesas.

Gloria César estará a cargo de la ambientación de la boda y dio detalles de su charla con la jurado del Bailando en diálogo con Tomás Dente.

“Estamos un poquito atareados. Hablé con Pampita y me dijo que hiciera lo que me pareciera a mí. Ella es una persona de una sencillez y de una bondad increíbles. Quiere agasajar a sus seres queridos, quiere que todo sea simple, como es ella, natural y alegre. No quiere nada pomposo”, detalló Gloria.

“Quiere que todo sea verde, vital y lo único que me pidió fue un arco con muchísimas flores para el momento de la ceremonia”, agregó la ambientadora.

El diseñador argentino elegido por Carolina para hacer su vestido de novia fue Gabriel Lage. Por su parte, García Moritán tendrá dos cambios de ropa. Un traje que compró en el exterior y otro que le hizo especialmente Daniel Casalnovo.

Según se conoció, los novios se trasladarán después de la fiesta hasta el hotel Four Season, donde pasarán su noche de bodas en la suite presidencial. Se trata de una habitación de 200 metros cuadrados, con decoración estilo francés de los siglos XVIII y XIX y pisos de roble de Eslovenia. Un regalo de su amigo Gabriel Olivieri

En cuanto a la luna de miel, la modelo contó que viajarán a París. “Nos vamos el martes y volvemos el domingo. Serán apenas cuatro días, porque tengo que trabajar”, aclaró.

