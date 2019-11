El Colegio del Carmen rechazó acusaciones sobre supuesto hostigamiento del rector a un alumno

Frente a la denuncia pública sobre un supuesto hostigamiento en colegio privado de Posadas, la abogada de la institución, Vanesa Martínez indicó que no recibieron hasta ahora, notificación sobre una acción penal, ni civil y que si las hubiera, cuentan con las pruebas para demostrar la inocencia del directivo.

Vanesa Martínez. Radio Libertad

Vanesa Martínez, abogada del Colegio del Carmen rechazó las acusaciones de los padres y representante legal del alumno, que sostienen públicamente que este habría sido víctima de hostigamiento por parte de un directivo del establecimiento. Afirmó que la institución niega esas acusaciones y cuestionó la manera de proceder del entorno del alumno, porque lo que se debe buscar es proteger la integridad del adolescente y no exponerlo públicamente.

En su momento, Jorge Zabulanes, abogado que representa al menor afectado y su familia, comentó que dentro del establecimiento se dieron “una sucesión de hechos raros, situaciones de violencia verbal, llamadas de atención delante de toda la escuela, persecución dentro del aula y lo extraño de esto es que no es un hecho entre compañeros sino que está dirigido por quien está al frente del Colegio del Carmen”.

Sin embargo, Martínez cuestionó la forma de proceder de la otra parte e informó que no han recibido una notificación sobre ninguna denuncia. “El miércoles el Rector del colegio me llama y me dice que recibió una carta- documento dirigida hacia su persona, donde los abogados de los padres del adolescente solicitan unos informes”.

Precisó que el colegio trabaja con un gabinete psicopedagógico cuando hay cuestiones de indisciplina o conductas que no corresponden a la institución educativa. La profesional añadió que cuando iban a entregar la contestación, el hecho ya se había hecho mediátizado. “Antes de llegar a una charla entre las partes en cuestión, todo se hizo mediático. A nosotros como colegio nos llamó la atención las denuncias públicas, porque no hay denuncias ni penales, ni civiles, ni ninguna notificación”.

Si bien, los padres del menor de edad realizaron una presentación ante el Inadi por el supuesto hostigamiento que habría recibido su hijo, Julián Seniuk, delegado del Inadi en la provincia, confirmó que “hemos tomado intervención para lograr un acercamiento entre las partes” y que están a la espera de una denuncia formal.

La abogada indicó que la respuesta que entregaron a los padres del joven buscaba destacar la importancia de salvaguardar la integridad del estudiante.

“En la carta documento nosotros contestamos diciendo que no haremos ninguna manifestación pública teniendo en cuenta la reserva del caso que corresponde, porque estamos hablando de un adolescente y debemos proteger su identidad más allá de que salió el nombre completo de él en los medios”.

Recalcó la posición de la institución educativa. “El colegio niega por supuesto, esto es cuestión de perspectivas. Hay denuncias de las dos partes, ambas partes tienen derecho. Hay normas en una institución y puede que estas exigencias no se cumplan, y lo que considero es que pudo haber ciertas exigencias que hicieron que este menor se sienta en un estado de hostigamiento y de presión”.