Descubrieron un mural en homenaje a Stefanía Vier en la costanera de Posadas

El acto tuvo lugar esta mañana en el cuarto tramo de la costanera y contó con la presencia de Claudia Acosta, madre de la joven; el gobernador electo Oscar Herrera Ahuad, entre otras autoridades y representantes de la cultura misionera. Posteriormente, realizaron una suelta de globos.

El mural lleva el rostro de Stefanía Vier y también una placa que reza: “Tocar corazones, abrir mentes y…celebrar la vida”, un mensaje transmitido por Stefanía a lo largo de su lucha por la vida. Debajo de esta frase firman el presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, Carlos Eduardo Rovira; el gobernador Hugo Passalacqua y el vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad, desde donde tomaron la decisión de realizar este homenaje y reconocimiento.

“Siento emoción y mucho, mucho amor. No hay forma de expresarlo de otra manera porque el amor no se palpa, el amor se siente y creo que con Stefy está pasando esto, no la podemos ver, no la podemos tocar, pero la seguimos sintiendo y es increíble”, enfatizó Claudia Acosta, madre de la joven reconocida por dejar un gran legado en la lucha por la donación de órganos.

“El legado de Stefy fue lograr que haya conciencia de la importancia de donar órganos, de prolongar la vida, de que cuando una persona deja de existir no debe llevarse los órganos, deben quedarse acá, dar más vida y alegrar al que queda. Seguramente todos los receptores lo podrán vivir de la manera en que nosotros conocimos cómo vivió Stefy con su nuevo corazón al que llamó Capitán, porque era el capitán de su barco”.

Respecto al homenaje, detalló: “Hace un mes aproximadamente me llamaron desde Vicegobernación pidiéndome que eligiera tres fotos de Stefy para hacerle un pequeño homenaje y hace dos semanas me comentaron que estaban trabajando los muralistas. Fue una gran sorpresa”.

El mural fue realizado por el pintor y artista plástico de estilo pop, Quique Ríos en conjunto con otros artistas. En cuanto al diseño destacó: “Se me ocurrió combinar la foto con los colores de mi estilo, conjuntamente con un árbol que tiene muchos corazones y representa la lucha de Stefanía, promoviendo la conciencia y la donación de órganos”.

Anteriormente, Ríos realizó trabajos artísticos para la Fundación del Santo Padre y el Hospital Pediátrico. Esta fue su primera experiencia trabajando en un mural.

