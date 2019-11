Vecinos de Puerto Iguazú reclaman la interrupción del servicio de agua potable

La problemática lleva más de tres semanas y afecta a más de cinco barrios. Desde el municipio realizan entregas a domicilio pero no alcanza para abastecer a toda la población.

Rosana Ritdmaier. Radio Libertad

Rosana Ritdmaier, vecina de Puerto Iguazú del barrio Industrial afirmó que en 25 de Mayo, 1° de Mayo, Alto Paraná, Las Leñas, entre otros barrios, padecen la interrupción del servicio de agua potable. “Bombean, pero no llega el agua, no tiene presión. Las autoridades no dan respuestas y las facturas llegan igual”.

También explicó que la Municipalidad de Puerto Iguazú presta el servicio de entrega de agua con camiones a domicilio: “Son como cinco camiones que cargan alrededor de diez mil litros de agua, pero reparten en un barrio y no dan abasto”.

Además, agregó: “Yo hace varios días estoy pidiendo y todavía no llegó el agua a mi barrio”. Hoy se arreglan con bidones y debieron comprar bombas y cisternas para trasladar el agua de los camiones al tanque.

