La argentina que diseña bebés hiperrealistas, un boom que crece en las redes y tiene su costado terapéutico

— El pelo es lo que más me cuesta porque es un trabajo muy minucioso, me deja ciega y lleva mucho trabajo. Se utilizan agujas muy finitas para que no se vean los puntos donde entran y hay agujas más gruesas, donde se ve cómo queda implantado el pelo.

— En Estados Unidos, porque acá esta técnica no enseña. Se llama “arte reborn”. Es un arte que existe en muchos países y que lo hacen muy pocas personas. Se crea con pinturas que son específicamente para bebes reborn, no se utilizan para otra cosa. El horno también es para esto exclusivamente también, lo mismo los pinceles, los materiales, absolutamente todo es especial para el arte reborn. Lo más difícil fue conseguir el horno y todos los materiales, que son importados. Pero bueno, lo pude hacer y hoy en día es mi trabajo.

— Hace 8 años que hago estos muñecos. Empecé cuando era muy chica. Lo vi en otros países y era muy difícil de conseguirlos acá en Argentina. Aparte los precios siempre fueron en dólares o en euros y acá era imposible acceder a uno. Hasta que un día crecí y los quise hacer. De grande no me interesaba tenerlos para coleccionarlos ni para jugar y decidí aprender a hacerlos.

La confección de cada ejemplar le lleva casi 30 horas

— ¿Trabajás desde tu casa?

— Sí, en la cocina siempre. Por suerte necesito poco espacio porque tengo una caja las pinturas son pequeñas, y lo que más espacio lleva es el horno, pero lo tengo ya instalado.

— ¿Vivís de estos muñecos?

— Sí. La primera vez que me fui a vivir sola fue gracias a hacer y vender estos muñecos.

Según los expertos, estos muñecos pueden tener beneficios terapéuticos para niños con trastornos del espectro autista y adultos mayores con Alzheimer

— Hay quienes juegan o coleccionan este tipo de muñecos. ¿Tienen otros usos?

— En chicos con autismo ayuda mucho a conectar. Al no tener la posibilidad de hacerlo con pares a veces, hay chicos que con los muñecos logran hacerlo. En personas adultas también, adultas mayores, o personas con Alzheimer. Incluso hay videos muy interesantes en la web, en otros países, donde muestran cómo estos muñecos a los ancianos les cambian por completo su actitud, les dan felicidad, les bajan muchísimo las dosis de ansiolíticos. Gente con retraso madurativo también, de todo un poco. La parte terapéutica es algo muy interesante, porque más allá de que sean muñecos de colección tienen un fin terapéutico es súper importante.

En la Argentina, los bebés reborn salen cerca de 25 mil pesos

— ¿Te cuesta despegarte?

— No, para nada. Siempre digo cada vez que terminó un bebé -más ahora que tengo tantos encargos- que es al contrario: para mí es un alivio, me encanta ver cuando los reciben, me encanta que me manden fotos, que me manden videos, siempre generan mucho revuelo.