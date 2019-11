Heraldo Giordano: “Desde que llegué a Misiones me apasionó mucho la cultura guaraní”

El poeta y escritor visitó el programa Los de Acá, donde dio detalles de su trayectoria como hacedor cultural en la provincia.

El cordobés Heraldo Giordano llegó a Misiones en el año 1986, cuando presentó su libro “Descarne”. Previamente, residió en Córdoba capital, donde estudió y tomó contacto con las letras junto a sus compañeros de estudio, farmacéuticos.

Primero llegó la poesía: “A los relatos siempre me cuesta darle más extensión. No sé si alguna vez podré hacer una novela, quizá esto pase un poco por la memoria, hay que saber relacionar los personajes, así que sí, la poesía ha llegado primero que todo”.

Por aquellas épocas, recuerda, leía libros de la generación del 27, los españoles Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Luis Cernuda entre otros. También César Vallejo (Perú), Juan Gelman y Jorge Boccanera.

Además, frecuentaba los talleres de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores). Hoy tiene en su haber tres libros de poemas.

Al momento de evaluar la conexión de la nueva generación de jóvenes con la literatura, detalló: “Gratamente. Que sirva para eso internet. Hay jóvenes que hacen foros a través de internet y también congresos donde se habla que la poesía no tiene escritor, la poesía tiene militantes. No tiene lectores ni escritores; tiene militantes. Acá tenemos un grupo muy interesante de chicos “Poesía de Miércoles” que hacen poesía y te muestran una forma de expresarse”.

En cuanto a su estilo personal, confirmó: “El cuento también me interesa. La narración, pero sobre todo la parte del cuento fantástico. El cuento de “aparecidos” que hay tanto por nuestra zona, eso me llega bastante. Aparte otra cosa que quiero dejar en claro, porque desde que llegue a Misiones, me apasionó mucho la cultura guaraní. La cosmogonía de los guaraníes es impresionante. Desde la fundación del mundo de ellos, del dios de ellos, es apasionante”.

