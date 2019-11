Crimen de Mariano Skeppstedt: deniegan la excarcelación a Pablo Schanderl

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la Provincia confirmó la prisión preventiva a Pablo Schanderl, acusado de haber causado la muerte de su ex suegro Mariano Antonio Skeppstedt en la vía pública en Eldorado.

El episodio ocurrió el pasado 27 de junio en calle Lavalle, frente al edificio judicial. Por el hecho, Schanderl fue detenido y acusado «por homicidio simple y amenazas». Ante el pedido de los abogados defensores del beneficio de las salidas transitorias del reo, la Cámara de Apelaciones rechazó este recurso, por lo que el detenido continuará tras las rejas en el penal de Eldorado.

Aquel fatídico 27 de junio, Pablo Schanderl fue a buscar a su ex novia Natalia Skeppstedt y como no le encontró, se cruzó con su ex suegro, a quién sin mediar palabras le propinó al menos dos golpes, que terminó luego con su vida.