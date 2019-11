Alberto Fernández presentó a su nuevo perro “Prócer” y estallaron las redes sociales

El can es de la misma raza y lleva el mismo nombre que una de las mascotas de Bart Simpson.

El presidente electo Alberto Fernández publicó una fotografía junto a su nuevo cachorro y las redes sociales estallaron por las similitudes del animal con un personaje de Los Simpson.

Prócer, como bautizaron al nuevo integrante, es una de las cuatro crías de Dylan, el famoso collie de quien asumirá la presidencia de la Nación el próximo 10 de diciembre.



“Vino Prócer a visitarme a la oficina. Espero que Dylan no se pongan celoso”, escribió Fernández en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del encuentro.

La publicación llamó la atención debido a que el can es de la misma raza y lleva el mismo nombre que una de las mascotas de Bart Simpson. Lejos de ser una coincidencia, Estanislao Fernández se adjudicó la autoría.

Voy a revelar que @alferdez no le quiso poner Procer a Dylan porque decía que procer era un collie tricolor y Dylan no. Ahora que tiene un tricolor le puso Procer PORQUE FUE IDEA MIA I OWN 51% OF THIS COMPANY. — 👽𝕮𝖆𝖗𝖆 𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖚𝖑𝖔 👽 (@dyhzyx) November 18, 2019



«Voy a revelar que Alberto Fernández no le quiso poner Prócer a Dylan porque decía que prócer era un collie tricolor y Dylan no. Ahora que tiene un tricolor le puso Prócer porque fue idea mía. Mía I Own, 51% of this company», contó.

“Also no sé si se llaman tricolor porque no estoy educado en razas de perros pero amamos a Prócer”, agregó.

un procer en los billetes pic.twitter.com/Z4QCUNJHgx — CJ Camba (@CJ_Camba) November 19, 2019



Como era de esperarse, los fanáticos de Los Simpson no pudieron dejar pasar la “coincidencia”.

Alberto Fernández adoptó a un hijo de Dylan y le puso Prócer COMO EL DE LOS SIMPSON pic.twitter.com/4yXwNSfUD8 — dukesa 💚🇸🇪 (@geaelea) November 18, 2019

– te pusiste corbata para impresionar a prócer?

– crees que lo note? pic.twitter.com/YCRcntzbob — Santiago (@santims_) November 20, 2019





Fuente: Los Andes