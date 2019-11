De abogada a cocinera y ahora instragramer, la misionera que representó a la provincia en Masterchef

De profesión abogada desde el 2002, Patricia Zacarías, fue una de las primeras en hacer en Posadas tortas temáticas y galletitas, dejó la abogacía y comenzó a vivir de su emprendimiento, su vidriera eran las redes. Después decidió presentarse en Masterchef en 2015, programa que significó mucho en la vida de la misionera. Aunque no ganó decidió seguir luchando por sus sueños. Hoy se reinventó y de la mano de la cocina es una ifluencer en redes sociales.

A Patricia no le gusta la palabra influencer, pero entiende que hoy lo es en el rubro gastronómico, se define como instragramer, término muy usado en estos tiempos ya que mucho, por no decir casi todo, pasa por las redes sociales.

Hace cuatro años que la misionera decidió dejar su emprendimiento, que no le iba mal. Pero una vez más dejaba lo cómodo para ir tras su pasión: la cocina. Después de once programas en Masterchef, si bien no ganó el premio mayor, pudo vivir un mundo de experiencias que sumaron a la hora de encarar proyectos.

“Yo siempre cociné, desde los 9 años. Con mi emprendimiento me fue bien hasta después de Masterchef, ellos me exigieron no promocionar nada en redes”, contó. Después de esa experiencia Patricia decidió “reinventarse” y es así como se encaminó hacia las redes donde enseña recetas fáciles y publica sus elaboraciones. “Ser instagramers parece fácil, pero no lo es, uno es un generador de contenido, y no cualquiera”, señaló. Al respecto dijo que al ser muy autodidacta se puso a leer y a especializarse de cómo mostrar su trabajo en redes.

Patricia vio un campo no explotado y hace receta para quienes quieren hacer algo fácil y no saben cocinar. En dos años consiguió más de 30 mil seguidores. Además de su trabajo, capacita en fotografías gastronómicas. Al momento de hacer sugerencias, indicó que “en redes hay que dar algo, porque si solamente compartís tu trabajo, los potenciales clientes no se quedan”, aseguró.

Las redes a Patricia también hoy le proveen de otros tipos de clientes, aquellos que deciden promocionar su marca de electrodoméstico o insumos que pueden ser útiles a la hora de cocinar.

“Vivir de lo que soñaste siempre se puede, hay que programar y cuando saltan los obstáculos no dejar todo, seguir hasta conseguirlo”, es la sugerencia de Patricia Zacarías quien hoy es feliz haciendo lo que hace y enseñando a quienes quieren ir tras sus sueños.