Adolescente que abusó de su hermanita y la embarazó no contará con un proceso penal porque es no punible

Imagen referencial

Ayer se conmemoró el Día ¡Internacional de la lucha contra el abuso infantil, y el juez César Jiménez habló de la urgencia de que el Estado intervenga en los diferentes casos. Señaló que según Ley toda relación sexual entre un adulto y un menor de edad es considerado una forma de abuso. Afirmó que hechos como el embarazo de la nena de 10 años producto de la violación de parte de su hermano adolescente requieren de un trabajo multisectorial.

César Jiménez. Red Ciudadana

El juez Correccional y de Menores 2 , César Jiménez afirmó que en el marco del día internacional de la lucha contra el abuso sexual infantil, urge esclarecer algunas ideas sociales que no son correctas con la ley. Explicó que “el Código Penal Argentino se modificó según la ley 27455 en donde cualquier tipo de abuso y ya no necesita la instancia privada, antes necesitábamos la denuncia de su progenitor o representante legal y ahora cuando se trata de niños, niñas y adolescentes podemos hacerlo de oficio. Es importante porque tenemos que dar este mensaje y no podemos dejar como estado de tratar de involucrarnos e investigar acciones como esta que suceden en las cuatro paredes”.

Señaló que hay una necesidad de saber seriamente la situación de una niña si está sexualmente abusada si puede ser un niño, adolescente o alguien del entorno. Precisó que hay una diferencia entre el abuso simple como el abuso sexual con penetración que entendíamos antes como violación. “No solo hay una diferencia con la pena, pero no es menos cierto que estamos con presencia de un abuso”.

Explicó que si a una menor de edad la obligan a practicar sexo oral es abuso en la misma denominación. “Esta diferencia que existía antes respecto a la actividad inicial que no había abuso porque no había penetración no es menos cierto porque a partir de las modificaciones que se la simple penetración en cualquier orificio se considera como abuso sexual”.

Niña embarazada

En relación a la nena de 10 años que quedó embarazada, explicó que en este caso «lo importante no es solo establecer el mensaje teniendo en cuenta que hay un supuesto violador. Si vamos a la escala penal estamos hablando de un niño no punible, hasta que se decida tener un régimen penal juvenil actualizado. Todos los sujetos de derechos que son punibles hasta ahora son de 16 y 18 años. Es decir podrá tener otro tipo de responsabilidad, pero penalmente no tiene proceso penal , pero esto no significa que el Estado se tengan que mantener al margen y debe hacer algo porque hay dos niños involucrados”, afirmó.

Explicó que solamente tienen competencia penal en niños de 16 a 17 años. “podemos pensar en esta diferencia de edad (porque la nena tiene 10 años y su hermano que abusó de ella 15), pero la Ley nos dice que no podemos hacerlo. Conocí a un niño de 11 que abusó de una nenita de 8 y allí debo trabajar con un gabinete interdisciplinario y no puedo mandarlo a la casa como si nada hubiese pasado”. Resaltó que ahora se denuncian más casos de abuso que antes. “Debemos tratar de fortalecer el Programa de Educación Sexual Integral y debe aplicarse en todas las escuelas desde la primaria, buscando la forma que advierta el docente alguna manera de cambiar su conducta”.

¿Cuándo hay consentimiento?

Según informó, el estupro se diferencia del abuso porque hay consentimiento de la víctima para mantener relaciones sexuales pero ese consentimiento está viciado por su inmadurez (debe tener entre 13 y 16 años) y por el aprovechamiento de esa inmadurez que hace el autor del delito. La pena mínima del estupro (en Argentina) es de 3 años de prisión por lo que en caso de primera condena admite ejecución en suspenso, informaron algunos medios

Explicó que en el caos de Juan Darthes, no hay consentimiento de ningún tipo.

SPM